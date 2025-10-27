Αυτοκίνητο έπεσε σε γκρεμό 300 μέτρων στο Λασίθι – Νεκρός ο οδηγός - Real.gr

Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε από γκρεμό 300 μέτρων οδηγός αυτοκινήτου στην περιοχή Ανώγεια Λασιθίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost.gr, όλα συνέβησαν σήμερα ξημερώματα όταν για -άγνωστες μέχρι στιγμής αιτίες – ο οδηγός ενός ΙΧ έχασε τον έλεγχο του οχήματός του σε ορεινή περιοχή του Λασίθου κοντά στο χωριό Ανώγεια,ξέφυγε από την πορεία του, και έπεσε σε γκρεμό βάθους 300 μέτρων.

Η πτώση ήταν σφοδρή με αποτέλεσμα ο άντρας να βρει τραγικό θάνατο.

Οι διερχόμενοι οδηγοί ειδοποίησαν τις αρχές με δύναμη της πυροσβεστικής να σπεύδει στο σημείο για να τον μεταφέρει με φορείο σε ασφαλές σημείο. Εκεί περίμενε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με τους διασώστες παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειές τους δεν μπόρεσαν να επαναφέρουν στη ζωή τον άτυχο άντρα.