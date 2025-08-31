Αυτοκίνητο παρέσυρε 33χρονη στη Λ. Ποσειδώνος – Νοσηλεύεται σοβαρά τραυματισμένη - Real.gr

Τροχαίο σημειώθηκε λίγο πριν τις 2:00 τα ξημερώματα καθώς μία γυναίκα παρασύρθηκε από όχημα στη Λεωφόρο Ποσειδώνος στο ύψος του Παλαιού Φαλήρου

Η γυναίκα μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένη στο Τζάνειο Νοσοκομείο, όπου και νοσηλεύεται.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, η 33χρονη, ρουμανικής καταγωγής, πήγε να διασχίσει τον δρόμο σε σημείο όπου δεν υπήρχε διάβαση πεζών με αποτέλεσμα να παρασυρθεί από το όχημα που οδηγούσε ο 58χρονος.

Για τον οδηγό έγιναν οι προβλεπόμενες από τον νόμο ενέργειες και συνελήφθη.