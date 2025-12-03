Αυξάνονται τα τρακτέρ στα αγροτικά μπλόκα – Πληθαίνουν οι αποκλεισμοί σε εθνικές οδούς και τελωνεία - Real.gr

Πυκνώνουν τα αγροτικά μπλόκα σε βασικούς οδικούς κόμβους την ώρα που οι κινητοποιήσεις των αγροτών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Με πρωτεργάτες τους Θεσσαλούς αγρότες, που έχουν κόψει στα δύο την Εθνική οδό Αθηνών – Θεσσαλονίκης και τον Ε-65, οι κινητοποιήσεις εξαπλώνονται στη Μακεδονία, τη Θράκη και την Ήπειρο.

Νωρίτερα, αγρότες επιχείρησαν να κλείσουν και την Ολυμπία οδό, στο Κιάτο, με αποτέλεσμα να υπάρξει ένταση με την αστυνομία, που έκανε χρήση χημικών.

Ενισχύονται τα αγροτικά μπλόκα

Αγρότες της Κορινθίας ήρθαν στα χέρια με τα ΜΑΤ όταν τους εμπόδιζαν να αποκλείσουν τη Νέα Εθνική Οδό Αθηνών Πατρών στον κόμβο του Κιάτου. Τελικά πεζή πραγματοποίησαν συμβολικό αποκλεισμό του δρόμου.

Παράλληλα, συνάδελφοί τους στην Ηλεία έχυσαν γάλα και έκαψαν μπάλα με σανό στον κόμβο του Πύργου.

Επίσης, νέα μπλόκα στήνονται σε όλη τη χώρα και τα υπάρχοντα ενισχύονται με νέες δυνάμεις. Πάνω από 1400 τρακτέρ βρίσκονται στη Νίκαια.

Το χριστουγεννιάτικο δέντρο στάθηκε στο μπλόκο της Καρδίτσας με τους αγρότες να δηλώνουν αποφασισμένοι να μείνουν επ’ αοριστον εκεί. Τα τρακτέρ στο μπλόκο στον αυτοκινητόδρομο Ε65 ξεπερνούν τις 2.000.

Οι αγρότες της Ημαθίας αποφάσισαν να κλείσουν τον κόμβο Νησελίου στην Εγνατία Οδό στην έξοδο προς Βέροια.

Κλειστή παραμένει στα διοδια Μαλγάρων η Εθνική Οδός Αθηνών Θεσσαλονίκης το ρεύμα προς Αθήνα.

Αναμένονται και άλλα τρακτέρ στη Νίκαια

Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να ενισχυθεί περαιτέρω το μπλόκο στον κόμβο της Νίκαιας στη Λάρισα. Οι αγρότες υποδέχθηκαν σήμερα πάνω από 130 τρακτέρ.

Το αγωνιστικό σθένος των αγροτών είναι ισχυρό, ενώ δείχνουν ότι δεν έχουν σκοπό να τελειώσουν σύντομα τις κινητοποιήσεις τους.

Σημειώνεται ότι για το διάστημα που θα παραμένει κλειστός ο κόμβος της Νίκαιας γίνεται παράκαμψη των οχημάτων μέσω του Πλατυκάμπου. Τα οχήματα που έρχονται από την Αθήνα εκτρέπονται από τον κόμβο του Κιλελέρ.

Πάνω από 2.000 τρακτέρ στον Ε-65 στην Καρδίτσα

Στον μπλόκο του Ε65 στην Καρδίτσα οι αγρότες πυκνώνουν την παρουσία τους. Τα τρακτέρ και τα αγροτικά μηχανήματα έχουν ξεπεράσει τα 2.000 σε αριθμό.

Οι δυνάμεις τους ενισχύονται και από χωριά της Καρδίτσας και από γειτονικούς νομούς. Ήδη υπάρχει ένα δεύτερο μπλόκο στα διόδια του Λογγού από τους αγρότες των Τρικάλων με 500 τρακτέρ.

Οι εκπρόσωποι των αγροτών δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τουλάχιστον μέχρι το τέλος της εβδομάδας οπότε και αναμένεται να επανεκτιμήσουν την κατάσταση ζητώντας διάλογο με συγκεκριμένες λύσεις.

Πάντως, σύμφωνα με το κλίμα που επικρατεί η παραμονή των αγροτών φαίνεται να είναι πολυήμερη, καθώς έχουν εφοδιαστεί με σκηνές, σόμπες ακόμα και χριστουγεννιάτικο δέντρο.

Την Πέμπτη αντιπροσωπεία του μπλόκου θα μεταβεί στη Λάρισα ως ένδειξη συμπαράστασης και αλληλεγγύης στους συναδέλφους τους που δικάζονται για τα επεισόδια της Κυριακής.

Μάλγαρα: Κλειστό το ένα ρεύμα προς Αθήνα

Στα Μάλγαρα, κλειστό παραμένει το ρεύμα προς Αθήνα. Το ρεύμα προς τη Θεσσαλονίκη θα κλείσει από τις 19:00 μέχρι τις 21:00 και έπειτα θα ξαναανοίξει.

Η κατάσταση στα διόδια παρακολουθείται συνεχώς από την Τροχαία, καθώς η κυκλοφορία προς Αθήνα παραμένει αποκλεισμένη, ενώ το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη ανοίγει και κλείνει ανάλογα με τις αποφάσεις των αγροτών.

Στις 19:00 διεξάγεται συνέλευση των αγροτών της Ανατολικής Θεσσαλονίκης για να αποφασίσουν αν θα κλείσουν τα πράσινα φανάρια.

Στήριξη στις κινητοποιήσεις αναμένεται και από ψαράδες, οι οποίοι αύριο αναμένεται να βρεθούν στο μπλόκο όπου θα μοιράσουν ψάρια σε διερχόμενους οδηγούς ως ένδειξη συμπαράστασης.

Η Εγνατία, στο ύψος του χωριού Νησέλλι, προς Βέροια, Κοζάνη και Αθήνα παραμένει κλειστή. Στο σημείο βρίσκονται περίπου 300 τρακτέρ.

Οι αγρότες ζητούν να πάρουν αποζημιώσεις και επιδοτήσεις από το 2024, ενώ αναφέρουν ότι οι τιμές προϊόντων που έδωσαν σε εμπόρους ήταν εξευτελιστικές.

Σέρρες: Έφτασαν στον Προμαχώνα οι αγρότες

Μετά από πέντε ώρες οι Σερραίοι αγρότες και κτηνοτρόφοι κατόρθωσαν να φτάσουν στον Προμαχώνα.

Νωρίτερα, η πορεία των αγροτών από τις Σέρρες προς τον Προμαχώνα σταμάτησε στο δεύτερο μπλόκο της αστυνομίας το οποίο βρίσκεται στο 4ο χιλιόμετρο της διαδρομής Σιδηροκάστρου–Προμαχώνα, περίπου 20 χιλιόμετρα πριν το τελωνείο, σε σημείο όπου ο κάθετος άξονας της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης–Σερρών–Προμαχώνα ήταν κλειστός.

Οι αγρότες, αδυνατώντας να περάσουν από το μπλόκο, στράφηκαν στην αναζήτηση εναλλακτικών περασμάτων μέσα από το βουνό, εξετάζοντας χωματόδρομους και δασικές διαδρομές που θα μπορούσαν να τους οδηγήσουν στον Προμαχώνα χωρίς να συναντήσουν αστυνομικές δυνάμεις.

Αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι από όλο τον νομό Σερρών συγκεντρώθηκαν με τα τρακτέρ τους στη διασταύρωση Σιδηροκάστρου, στον κόμβο Λευκώνα, από όπου και ξεκίνησαν την πορεία τους με κατεύθυνση το τελωνείο του Προμαχώνα.

Σε εκείνο το σημείο κατάφεραν να παρακάμψουν το πρώτο μπλόκο της αστυνομίας και να συνεχίσουν, ωστόσο στο δεύτερο μπλόκο η αστυνομική δύναμη ήταν ισχυρότερη και δεν τους επέτρεψε τη διέλευση.

Έκλεισε ο δρόμος στον κόμβο Καλπακίου με τρακτέρ.

Οι αγρότες θα κρατήσουν κλειστό τον δρόμο μέχρι της 22:00 και μετά θα απομακρυνθούν τα τρακτέρ.

Μετά της 21:00 θα συνεδριάσει το συντονιστικό τους όργανο για να αποφασιστεί τι θα κάνουν αύριο.

Ένταση και χημικά στο Κιάτο – Έκλεισε για μία ώρα η εθνική οδός

Ένταση σημειώθηκε στον κόμβο του Κιάτου όταν περίπου 200 αγρότες από την Κορινθία συνεπλάκησαν με αστυνομικές δυνάμεις κατά την προσπάθειά τους να αποκλείσουν την εθνική οδό. Οι αστυνομικοί απάντησαν με ρίψη χημικών.

Λίγο αργότερα η κατάσταση εκτονώθηκε, με την εθνική οδό να παραμένει κλειστή για περίπου μία ώρα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.