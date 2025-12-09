Αυξημένη κίνηση στην Αθηνών-Λαμίας: Πορτοκάλια έπεσαν από φορτηγό στο οδόστρωμα - Aναζητείται ο οδηγός - Real.gr

Αυξημένη κίνηση παρτηρείται στη Νέα Εθνική Οδό Αθηνών-Λαμίας, στο ύψος της εξόδου Κηφισιάς προς Λαμία, μετά την πτώση εμπορευμάτων από διερχόμενο φορτηγό.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις πληροφορίες, το όχημα έχασε μέρος του μεταφερόμενου φορτίου του -πορτοκάλια- τα οποία κατέληξαν στο οδόστρωμα, προκαλώντας ολισθηρότητα και σημαντική δυσχέρεια στην κίνηση των οχημάτων.

Αναζητείται ο οδηγός του φορτηγού

Στο σημείο βρίσκονται δυνάμεις της Τροχαίας για την απομάκρυνση του φορτίου και την ασφαλή ρύθμιση της κυκλοφορίας.

Οι Αρχές αναζητούν τον οδηγό του φορτηγού, ο οποίος αποχώρησε από το σημείο χωρίς να ειδοποιήσει, ενώ εξετάζονται κάμερες κυκλοφορίας και μαρτυρίες για τον εντοπισμό του.