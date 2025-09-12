Αύξηση 2,2% σημείωσε ο τζίρος των επιχειρήσεων τον Ιούλιο ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ - Real.gr

Αύξηση 2,2% σημείωσε ο τζίρος στο σύνολο των επιχειρήσεων της οικονομίας με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων, για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σε μηνιαία βάση, τον Ιούλιο εφέτος και ανήλθε σε 39.463.054 χιλ. ευρώ, έναντι των 38.615.032 χιλ. ευρώ τον Ιούλιο 2024.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, τη μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα Δραστηριότητες Σχετικές με την Ανθρώπινη Υγεία και την Κοινωνική Μέριμνα (19,2%), ενώ τη μεγαλύτερη μείωση παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα Παροχή Ηλεκτρικού Ρεύματος, Φυσικού Αερίου, Ατμού και Κλιματισμού (14,3%).