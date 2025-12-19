Άγ. Νικόλαος: Τρεις συλλήψεις για ναρκωτικά - Κατασχέθηκαν πάνω από ένα κιλό κάνναβης, κοκαΐνη και χρήματα - Real.gr

Στη σύλληψη τριών ατόμων για ναρκωτικά, μεταξύ των οποίων δύο αλλοδαποί 23 και 28 ετών και ένας 33 χρονος ημεδαπός, προχώρησαν αστυνομικοί, χθες (18.12.2025) το βράδυ, στο Οροπέδιο Λασιθίου.

Σύμφωνα με την αστυνομία, η σύλληψή τους έγινε μετά από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών από αστυνομικούς του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Λασιθίου σε συνεργασία με αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου. Μάλιστα πραγματοποιήθηκε έλεγχος σε ΙΧΕ αυτοκίνητο που επέβαιναν οι δράστες, κατά τη διάρκεια του οποίου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα κιλό και 105 γραμμάρια κάνναβης, 31,1 γραμμάρια κοκαΐνης και το χρηματικό ποσό των 1.400 ευρώ ως προερχόμενο από παράνομες δραστηριότητες.

Επιπλέον, κατασχέθηκε το όχημα ως μέσο μεταφοράς ναρκωτικών ουσιών. Η προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Νικολάου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ