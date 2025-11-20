Αγαθονήσι: Τουρκικό αλιευτικό επιχείρησε να εμβολίσει σκάφος του Λιμενικού - Ακολούθησαν προειδοποιητικές βολές - Real.gr

Σύμφωνα με πηγές του Αρχηγείου του Λιμενικού Σώματος, τις βραδινές ώρες της 18ης Νοεμβρίου 2025, δύο τουρκικά αλιευτικά σκάφη εισήλθαν εντός των Ελληνικών Χωρικών Υδάτων (Ε.Χ.Υ.), στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή του Αγαθονησίου και αλίευαν, παρουσία δύο σκαφών της τουρκικής Ακτοφυλακής.

Στο σημείο έσπευσαν τρία Περιπολικά Σκάφη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., προς αναγνώριση των τουρκικών αλιευτικών σκαφών και προέβησαν σε επανειλημμένες οπτικές και ηχητικές προειδοποιήσεις προς τα ανωτέρω σκάφη για άμεση αποχώρηση, με αρνητικά αποτελέσματα.

Παρά τις συστάσεις, τουρκικό αλιευτικό εκτέλεσε επικίνδυνους ελιγμούς με κίνδυνο εμβολισμού ενός εκ των τριών Περιπολικών Σκαφών του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ..

Κατόπιν τούτου, το πλήρωμα του περιπολικού σκάφους προέβη σε ρίψη προειδοποιητικών βολών, σύμφωνα με τους προβλεπόμενους κανόνες εμπλοκής. Ακολούθως, τα τουρκικά σκάφη αποχώρησαν από τα Ε.Χ.Υ..