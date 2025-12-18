Αγία Παρασκευή: Θύμα bullying σε Γυμνάσιο από δύο ανήλικες έπεσε 13χρονη – Το περιστατικό έγινε αντιληπτό από καθηγήτρια - Real.gr

Περιστατικό σχολικού εκφοβισμού καταγγέλθηκε στο 1ο Γυμνάσιο Αγίας Παρασκευής, όταν ανήλικη μαθήτρια 13 ετών φέρεται να δέχτηκε λεκτική και σωματική επίθεση από δύο συνομήλικές της, κατά τη διάρκεια του διαλείμματος.

Το νέο συμβάν ενδοσχολικής βίας φέρεται να σημειώθηκε χθες (17/12) ώρα 13:20 σε Γυμνάσιο της Αγίας Παρασκευής, όταν μια 13χρονη, αλβανικής καταγωγής έπεσε θύμα λεκτικής και σωματικής βία την ώρα του διαλείμματος, από δύο συνομήλικα κορίτσια, το ένα αλβανικής και το άλλο ελληνικής καταγωγής.

Γνωστή στις αρχές η μία ανήλικη

Το περιστατικό αντιλήφθηκε μια εκπαιδευτικός και ενημέρωσε τη μητέρα του θύματος η οποία μετέβη στο ΑΤ Αγίας Παρασκευής και υπέβαλλε μήνυση σε βάρος των δύο κοριτσιών.

Η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη τους της ομοεθνούς του φερόμενου ως θύματος καθώς διαπιστώθηκε πως είχε απασχολήσει ξανά τις Αρχές όταν στις 17-10-2025 είχε εξαναγκάσει ένα κορίτσι στην ίδια περιοχή να γονατίσει μπροστά της, να την βιντεοσκοπησει, ενώ την είχε και χαστουκισει