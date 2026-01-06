Αγιασμός των υδάτων στο Ηράκλειο: Έπιασαν αλλά… έσπασαν τον Τίμιο Σταυρό - Real.gr

Με απρόοπτα τελέστηκε ο αγιασμός των υδάτων στο Ηράκλειο, καθώς οι κολυμβητές έσπασαν κατά λάθος τον Τίμιο Σταυρό.

Αρκετά λεπτά πριν τον προγραμματισμένο για τις 11 το πρωί αγιασμό των υδάτων, δεκάδες πολίτες, μικροί και μεγάλοι, είχαν συγκεντρωθεί στο λιμάνι του Ηρακλείου για να παρακολουθήσουν τη ρίψη του Τιμίου Σταυρού.

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της δοξολογίας για την εορτή των Θεοφανίων που πραγματοποιήθηκε στον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Τίτου, ακολούθησε η καθιερωμένη τελετή καθαγιασμού των υδάτων για την ανεύρεση και ανάσυρση του Τιμίου Σταυρού στον λιμένα Ηρακλείου, στον προβλήτα του μικρού Κούλε.

Ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης Ευγένιος έψαλλε «Ἐν Ἰορδάνῃ βαπτιζομένου σου Κύριε», πέταξε τον Σταυρό στη θάλασσα και οι… τολμηροί κολυμβητές βούτηξαν στο κρύο νερό του λιμένα Ηρακλείου για να πιάσουν και να προσκυνήσουν τον Τίμιο Σταυρό. Δυστυχώς από την υπερπροσπάθεια κάποιων, ο σταυρός έσπασε, όπως αναφέρει το creta24.gr.