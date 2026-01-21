Αγιοι Ανάργυροι: Χειροπέδες σε 26χρονο για διακίνηση ναρκωτικών - Real.gr

Με συντονισμένη και μεθοδική επιχείρηση, το Γραφείο Ασφάλειας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά επιβεβαίωσε τον κομβικό του ρόλο στη μάχη κατά της διακίνησης ναρκωτικών, οδηγώντας στη σύλληψη 26χρονου αλλοδαπού στους Αγίους Αναργύρους Αττικής και στην κατάσχεση σημαντικών ποσοτήτων ναρκωτικών ουσιών.

Τις απογευματινές ώρες χθες, στελέχη της Περιφερειακής Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών (Π.Ο.ΔΙ.Ν), σε στενή συνεργασία με το Γραφείο Ασφάλειας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά, προχώρησαν στη σύλληψη 26χρονου υπηκόου Αλβανίας για παράβαση του Ν. 4139/13 «Περί εξαρτησιογόνων ουσιών».

Η επιχείρηση ήταν αποτέλεσμα αξιοποίησης πληροφοριών και πολυήμερων ερευνών.

Μετά την ακινητοποίηση του Ι.Χ. οχήματος που οδηγούσε ο συλληφθείς, εντοπίστηκαν στην κατοχή του, επιμελώς κρυμμένες, δύο αυτοσχέδιες πλαστικές συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη συνολικού μικτού βάρους 9,31 γραμμαρίων, καθώς και ένα κινητό τηλέφωνο και το ποσό των 225 ευρώ.

Ακολούθησε νόμιμη έρευνα στην οικία του 26χρονου στους Αγίους Αναργύρους, όπου οι λιμενικές αρχές εντόπισαν και κατέσχεσαν:

δύο πλαστικές συσκευασίες με φυτικά αποσπάσματα κάνναβης συνολικού μικτού βάρους 1.023,9 γραμμαρίων, μία πλαστική συσκευασία με κοκαΐνη μικτού βάρους 74,56 γραμμαρίων,

δύο ζυγαριές ακριβείας, επτά πλαστικές συσκευασίες με υπολείμματα κάνναβης, ένα χάρτινο κουτί με πλήθος πλαστικών συσκευασιών, τέσσερα κινητά τηλέφωνα και το χρηματικό ποσό των 2.020 ευρώ.

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά, που διενεργεί την προανάκριση, κατασχέθηκαν όλα τα ανωτέρω, καθώς και το Ι.Χ. όχημα του συλληφθέντος.