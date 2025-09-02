Άγιοι Ανάργυροι: Συνελήφθη 29χρονος τη στιγμή που αφαιρούσε καλώδια τηλεδιοίκησης από τον Σταθμό Προαστιακού - Real.gr

Από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. συνελήφθη, το πρωί της Κυριακής (31/8) στο Σταθμό Προαστιακού Αγίων Αναργύρων, 29χρονος ημεδαπός τη στιγμή που αφαιρούσε πλήθος καλωδίων τηλεδιοίκησης από τον Σταθμό Προαστιακού Αγίων Αναργύρων.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίων Αναργύρων για διακεκριμένη κλοπή.

Ειδικότερα, μετά από ενημέρωση του Κέντρου Άμεσης Δράσης για εν εξελίξει κλοπή καλωδίων τηλεδιοίκησης στον Σταθμό Προαστιακού Αγίων Ανάργυρων, άμεσα αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. μετέβησαν στον εν λόγω σταθμό οπού εντόπισαν και ακινητοποίησαν τον 29χρονο.

Στην κατοχή του βρέθηκε και κατασχέθηκε πλήθος καλωδίων που χρησιμοποιούνται για την τηλεδιοίκηση, τα οποία μόλις είχε αφαιρέσει από το σιδηροδρομικό δίκτυο του σταθμού και τον οδήγησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίων Αναργύρων.

Τα κατασχεθέντα καλώδια αποδόθηκαν σε αρμόδιο υπάλληλο του Ο.Σ.Ε. ενώ το κόστος αποκατάστασης της φθοράς εκτιμάται στο χρηματικό ποσό των -8.500- ευρώ.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.