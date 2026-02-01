Αγιόκαμπος: Μπήκαν σε σπίτια και καταστήματα τα ορμητικά νερά – Σε απόγνωση κάτοικοι και επιχειρηματίες - Real.gr

Σαρωτικό ήταν το κύμα κακοκαιρίας από την περιοχή του Αγιόκαμπου, στη Λάρισα. Θάλασσα και στεριά έγιναν ένα, δρόμοι μετετράπησαν σε χειμάρρους.

Το νερό «μπήκε» σε σπίτια και καταστήματα, παρέσυρε ό,τι βρήκε στο πέρασμά του και τα ξέβρασε στη θάλασσα.

Τα φερτά υλικά σκέπασαν την ακτογραμμή και η θάλασσα βγήκε στη στεριά. Μηχανήματα έργου καθαρίζουν το δρόμο στο παραλιακό μέτωπο.

Κάτοικοι είναι απελπισμένοι καθώς είναι η τρίτη φορά που καταστρέφονται οι περιουσίες τους.

Μόλις η βροχή σταμάτησε, φανερώθηκε το μέγεθος της καταστροφής.

Επί ποδός συνεχίζουν να βρίσκονται συνεργεία της Περιφέρειας Θεσσαλίας και του δήμου Αγιάς για την αντιμετώπιση των προβλημάτων και την αποκατάσταση της κυκλοφορίας, όπου αυτό είναι εφικτό.

Αναφορές υπάρχουν και για πλημμυρισμένες αγροτικές εκτάσεις σε διάφορα σημεία του δήμου Αγιάς, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν καταγραφεί τραυματισμοί.