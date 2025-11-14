Αγιος Δημήτριος: Ανθρωποκυνηγητό για τους διαρρήκτες που εμβόλισαν και τραυμάτισαν αστυνομικούς σε καταδίωξη - Real.gr

Ανθρωποκυνηγητό έχουν εξαπολύσει οι αστυνομικές Αρχές για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των τεσσάρων διαρρηκτών που εμβόλισαν και τραυμάτισαν αστυνομικούς.

του Θεοδόση Πάνου

Τέσσερις Ρομά αναζητούνται από την αστυνομία, αφού εντοπίστηκαν τη στιγμή διάρρηξης σπιτιού στον Άγιο Δημήτριο και κατά την καταδίωξη που ακολούθησε εμβόλισαν δύο μηχανές της ομάδας ΔΙΑΣ με τέσσερις άντρες τρεις εκ των οποίων τραυματίστηκαν. Πρόλαβαν ωστόσο να πυροβολήσουν τα λάστιχα του ΙΧ των διαρρηκτών το οποίο και βρέθηκε εγκαταλελειμμένο σε κοντινό σημείο, στην οδό Κατριβάνου.

Και αυτό φαίνεται να είναι το «κλειδί» στις έρευνες των αστυνομικών. Το αυτοκίνητο είναι ήδη στα εργαστήρια για dna και αποτυπώματα και οι Αρχές εκτιμούν ότι θα τους ταυτοποιήσουν σύντομα, ακόμα και εντός της ημέρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι τέσσερις διαρρήκτες είναι σεσημασμένοι.

Ολα ξεκίνησαν περίπου στις 8 το βράδυ της Πέμπτης, όταν αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ έσπευσαν στην οδό Αντιόπης μετά από κλήση που έκανε πολίτης στο κέντρο ‘Αμεσης Δράσης και ενημέρωσε πως γινόταν διάρρηξη σε σπίτι.

Με το που έφθασαν οι αστυνομικοί στο σημείο είδαν 4 άντρες να βγαίνουν από σπίτι, οι οποίοι μόλις αντιλήφθηκαν τους αστυνομικούς μπήκαν σε ένα αυτοκίνητο και προσπάθησαν να διαφύγουν. Κατά την προσπάθεια τους οι δράστες εμβόλισαν με το όχημα τους δύο μηχανές της Ομάδας ΔΙΑΣ, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν ελαφρά τρεις αστυνομικοί.

