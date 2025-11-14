Quantcast
Αγιος Δημήτριος: Ανθρωποκυνηγητό για τους διαρρήκτες που εμβόλισαν και τραυμάτισαν αστυνομικούς σε καταδίωξη - Real.gr
real player

Αγιος Δημήτριος: Ανθρωποκυνηγητό για τους διαρρήκτες που εμβόλισαν και τραυμάτισαν αστυνομικούς σε καταδίωξη

07:41, 14/11/2025
Αγιος Δημήτριος: Ανθρωποκυνηγητό για τους διαρρήκτες που εμβόλισαν και τραυμάτισαν αστυνομικούς σε καταδίωξη

Ανθρωποκυνηγητό έχουν εξαπολύσει οι αστυνομικές Αρχές για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των τεσσάρων διαρρηκτών που εμβόλισαν και τραυμάτισαν αστυνομικούς.
του Θεοδόση Πάνου

Τέσσερις Ρομά αναζητούνται από την αστυνομία, αφού εντοπίστηκαν τη στιγμή διάρρηξης σπιτιού στον Άγιο Δημήτριο και κατά την καταδίωξη που ακολούθησε εμβόλισαν δύο μηχανές της ομάδας ΔΙΑΣ με τέσσερις άντρες τρεις εκ των οποίων τραυματίστηκαν. Πρόλαβαν ωστόσο να πυροβολήσουν τα λάστιχα του ΙΧ των διαρρηκτών το οποίο και βρέθηκε εγκαταλελειμμένο σε κοντινό σημείο, στην οδό Κατριβάνου.

Και αυτό φαίνεται να είναι το «κλειδί» στις έρευνες των αστυνομικών. Το αυτοκίνητο είναι ήδη στα εργαστήρια για dna και αποτυπώματα και οι Αρχές εκτιμούν ότι θα τους ταυτοποιήσουν σύντομα, ακόμα και εντός της ημέρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι τέσσερις διαρρήκτες είναι σεσημασμένοι.

Ολα ξεκίνησαν περίπου στις 8 το βράδυ της Πέμπτης, όταν αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ έσπευσαν στην οδό Αντιόπης μετά από κλήση που έκανε πολίτης στο κέντρο ‘Αμεσης Δράσης και ενημέρωσε πως γινόταν διάρρηξη σε σπίτι.

Με το που έφθασαν οι αστυνομικοί στο σημείο είδαν 4 άντρες να βγαίνουν από σπίτι, οι οποίοι μόλις αντιλήφθηκαν τους αστυνομικούς μπήκαν σε ένα αυτοκίνητο και προσπάθησαν να διαφύγουν. Κατά την προσπάθεια τους οι δράστες εμβόλισαν με το όχημα τους δύο μηχανές της Ομάδας ΔΙΑΣ, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν ελαφρά τρεις αστυνομικοί.

ΦΩΤΟ & Βίντεο

 

 

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Αγιος Δημήτριος: Ανθρωποκυνηγητό για τους διαρρήκτες που εμβόλισαν και τραυμάτισαν αστυνομικούς σε καταδίωξη

Αγιος Δημήτριος: Ανθρωποκυνηγητό για τους διαρρήκτες που εμβόλισαν και τραυμάτισαν αστυνομικούς σε καταδίωξη

07:41 14/11
Γκίλφοϊλ: Η Ελλάδα μπορεί να γίνει ενεργειακός κόμβος που θα βοηθήσει να αντισταθούμε στα ρωσικά και κινεζικά συμφέροντα - ΒΙΝΤΕΟ

Γκίλφοϊλ: Η Ελλάδα μπορεί να γίνει ενεργειακός κόμβος που θα βοηθήσει να αντισταθούμε στα ρωσικά και κινεζικά συμφέροντα - ΒΙΝΤΕΟ

00:20 14/11
Καραλής: Είχα έναν σοβαρό τραυματισμό – Οι γιατροί ανακοίνωσαν στη μητέρα μου ότι δεν θα μπορούσα να συνεχίσω

Καραλής: Είχα έναν σοβαρό τραυματισμό – Οι γιατροί ανακοίνωσαν στη μητέρα μου ότι δεν θα μπορούσα να συνεχίσω

01:45 14/11
Ποιοι ιδιοκτήτες ακινήτων κερδίζουν άμεσα φοροαπαλλαγές

Ποιοι ιδιοκτήτες ακινήτων κερδίζουν άμεσα φοροαπαλλαγές

07:58 14/11
Το 3I/ATLAS και οι επτά λόγοι που διχάζουν τους επιστήμονες

Το 3I/ATLAS και οι επτά λόγοι που διχάζουν τους επιστήμονες

14:56 13/11
«Κοπανούσε την πλάτη του στην κολώνα» - Συγκλονίζει η περιγραφή φίλου του 22χρονου που προσπάθησε να καταπιεί αμάσητο μπέργκερ

«Κοπανούσε την πλάτη του στην κολώνα» - Συγκλονίζει η περιγραφή φίλου του 22χρονου που προσπάθησε να καταπιεί αμάσητο μπέργκερ

23:14 13/11
Νέο βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή του μακελειού στα Βορίζια - Η τελευταία διαδρομή του 39χρονου

Νέο βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή του μακελειού στα Βορίζια - Η τελευταία διαδρομή του 39χρονου

23:02 13/11
«Το επταήμερο 13 με 20 Νοεμβρίου φέρνει απρόσμενες ευκαιρίες – Ανακαλύψτε ποιο ζώδιο θα έχει τη μεγαλύτερη τύχη»

«Το επταήμερο 13 με 20 Νοεμβρίου φέρνει απρόσμενες ευκαιρίες – Ανακαλύψτε ποιο ζώδιο θα έχει τη μεγαλύτερη τύχη»

16:15 13/11
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved