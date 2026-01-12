Άγιος Δημήτριος: Ιδιοκτήτες ψητοπωλείου δέχθηκαν πυροβολισμούς από τρία άτομα - Μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο - Real.gr

Περιστατικό με πυροβολισμούς συνέβη λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα σε ψητοπωλείο στον Άγιο Δημήτριο Αττικής.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΝΤ1, τρία άτομα που επέβαιναν σε Ι.Χ. πυροβόλησαν τους ιδιοκτήτες (πατέρας και γιός) 70 και 39 ετών αντίστοιχα, με καταγωγή από Αλβανία.

Οι δράστες μετά το περιστατικό εξαφανίστηκαν και στο σημείο βρέθηκαν τέσσερις κάλυκες.

Ο 70χρονος έχει τραύμα στο πόδι και ο γιος σε μηρό και γάμπα και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

Την έρευνα για την υπόθεση έχουν αναλάβει αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος