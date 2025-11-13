Άγιος Δημήτριος: Τέσσερις διαρρήκτες τραυμάτισαν αστυνομικούς - Ανθρωποκυνηγητό της ΕΛ.ΑΣ - Real.gr

Quantcast
Άγιος Δημήτριος: Τέσσερις διαρρήκτες τραυμάτισαν αστυνομικούς – Ανθρωποκυνηγητό της ΕΛ.ΑΣ

21:08, 13/11/2025
Συναγερμός έχει σημάνει στις αστυνομικές Αρχές καθώς εξελίσσεται ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό τεσσάρων δραστών που τραυμάτισαν αστυνομικούς πριν από λίγη ώρα στη περιοχή του Αγίου Δημήτριου.

Όπως αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες, οι αστυνομικοί πήραν κλήση για διάρρηξη σε σπίτι στον Άγιο Δημήτριο. Στο σημείο έφτασε η πρώτη ομάδα που εμτόπισε τέσσερα άτομα να βγαίνουν από το σπίτι.

Στην θέα των αστυνομικών οι δράστες μπήκαν σε αυτοκίνητο και ακολούθησε καταδίωξη. Λίγα μέτρα μακριά, το όχημα εγκλωβίστηκε σε αδιέξοδο με τον οδηγό να κάνει όπισθεν και να εμβολίζει δύο μηχανές της ΕΛ.ΑΣ. τραυματίζοντας τρεις αστυνομικούς.

Ο ένας εκ των αστυνομικών αν και τραυματίας, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, πυροβόλησε το λάστιχο του αυτοκινήτου των δραστών με το υπηρεσιακό του όπλο με αποτέλεσμα οι τέσσερις δράστες να διαφύγουν πεζοί.

