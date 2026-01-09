Άγιος Παντελεήμονας: Άγριος καυγάς μεταξύ ανηλίκων κοριτσιών - Θύμα μια 16χρονη - Real.gr

Επεισόδιο μεταξύ πέντε ανήλικων κοριτσιών σημειώθηκε στον Άγιο Παντελεήμονα, προκαλώντας κινητοποίηση των αστυνομικών αρχών.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του ΑΝΤ1, στο περιστατικό φέρονται να ενεπλάκησαν κορίτσια ηλικίας 14 και 15 ετών, ενώ θύμα της επίθεσης ήταν μια 16χρονη, κινεζικής καταγωγής.

Μεταξύ των ανήλικων που συμμετείχαν στο επεισόδιο περιλαμβάνονται δύο αιγυπτιακής καταγωγής, μία Ελληνίδα και μία γεωργιανής καταγωγής.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε το περιστατικό διερευνώνται, ενώ προχώρησαν συλλήψεις τόσο των ανήλικων όσο και των γονέων τους, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.