Άγιος Παντελεήμονας: Άνδρας εντοπίστηκε νεκρός στη μέση του δρόμου – Φέρει τραύμα από όπλο - Real.gr

Συναγερμός σήμανε για τις αστυνομικές Αρχές το βράδυ της Δευτέρας 18 Αυγούστου 2025 στον Άγιο Παντελεήμονα καθώς ένας άνδρας εντοπίστηκε νεκρός στον δρόμο. Όπως αναφέρουν πληροφορίες, πρόκειται για έναν άνδρα αλβανικής υπηκοότητας ηλικίας 35 ετών περίπου, οποίος φέρει τραύμα από πυροβόλο όπλο.

Το σημείο έχει αποκλειστεί από άνδρες της Ελληνικής Αστυνομίας, οι οποίοι πραγματοποιούν έρευνες στην ευρύτερη περιοχή. Πληροφορίες αναφέρουν ότι δίπλα στον άτυχο άνδρα βρέθηκε ένας κάλυκας.