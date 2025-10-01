Άγιος Παντελεήμονας: Η διαδρομή της 4χρονης που το έσκασε από νηπιαγωγείο και βρέθηκε στο δρόμο - Βίντεο ντοκουμέντο - Real.gr

Στη δημοσιότητα δόθηκε βίντεο που δείχνει την 4χρονη από τον Άγιο Παντελεήμονα να περιφέρεται μόνη της στη μέση του δρόμου, χωρίς να γίνει αντιληπτή από κανέναν δάσκαλο.

«Χτες το μεσημέρι. Μεσημεράκι, 1 ήταν 12 ήταν; Προφανώς κάποια άλλα παιδιά άνοιξαν την πόρτα να βγουν και βγήκε κι αυτό μαζί με τα άλλα παιδιά. Εγώ αυτό κατάλαβα», λέει αυτόπτης μάρτυρας.

Αναζητούσαν το κορίτσι σχεδόν μία ώρα. Στις 1 παρά 20 έφυγε από το σχολείο, σύμφωνα με την ώρα που αναγράφει η κάμερα κλειστού κυκλώματος. Στη 13.05 αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ έλαβαν σήμα από το κέντρο για εξαφάνιση ανηλίκου και στις 13.40 η μικρή Ειρήνη εντοπίστηκε τελικά στην καφετέρια.

Όπως προκύπτει, η 4χρονη περιπλανιόταν στα στενά για αρκετή ώρα και συγκεκριμένα 25 λεπτά, μέχρι να γίνει αντιληπτή από τους εκπαιδευτικούς αφού το σήμα για εξαφάνιση ανηλίκου έγινε στη 13.05. Η νηπιαγωγός μόλις αντιλήφθηκε την απουσία της μικρής πήρε το αμάξι και έντρομη άρχιζε να την αναζητά στους δρόμους.

Οι αστυνομικοί οδήγησαν την 4χρονη στο Αστυνομικό Τμήμα από όπου την παρέλαβε ανακουφισμένη η μητέρα της. Σε βάρος της 59χρονης εκπαιδευτικού που εκτελούσε χρέη διευθύντριας σχηματίστηκε δικογραφία.

«Εκτελούσα τα καθήκοντα μου παραδίδοντας τους μαθητές του σχολείου μας στους γονείς τους όταν αποχώρησε η ανήλικη χωρίς να γίνει αντιληπτή. Δεν είμαι η διευθύντρια και δεν έχω πλήρη γνώση των ανηλίκων που φοιτούν στο σχολείο», ανέφερε η νηπιαγωγός.

Η εκπαιδευτικός φανερά συντετριμμένη περιέγραψε στους αστυνομικούς τα όσα συνέβησαν το μεσημέρι της Τρίτης και λίγο μετά τις 17.30 το απόγευμα αφέθηκε ελεύθερη με προφορική εντολή εισαγγελέα.