Επιχείρηση διάσωσης 8 ορειβατών στον Ταΰγετο - Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής - Real.gr

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση της Πυροσβεστικής για τον εντοπισμό 8 ορειβατών στη θέση Προφήτης Ηλίας στον Ταΰγετο.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες από την ΕΡΤ, οκτώ άτομα γλίστρησαν υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες και κατέληξαν σε χαράδρα, όπου παραμένουν εγκλωβισμένα. Οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι είναι καλα στην υγεία τους.

Οι αρχές ειδοποιήθηκαν περίπου δεκαπέντε λεπτά πριν από τη μία το μεσημέρι, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν άμεσα οι δυνάμεις διάσωσης.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν δύο ομάδες της ΕΜΑΚ, ενώ αναμένεται να συνδράμει και ελικόπτερο για την υποστήριξη των επιχειρήσεων από αέρος. Παράλληλα, στο σημείο επιχειρούν δεκαπέντε πυροσβέστες από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Λακωνίας, ενισχύοντας τις επίγειες δυνάμεις καθώς και εθελοντικές ομάδες

Η επιχείρηση εξελίσσεται σε ιδιαίτερα δύσβατο ορεινό πεδίο και αναμένεται νεότερη επίσημη ενημέρωση.