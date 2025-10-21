Αγωγές εκατομμυρίων για το ατύχημα στο Κολωνάκι - Real.gr

Εναντίον του εστιατορίου αλλά και του δήμου Αθηναίων στρέφονται οι πελάτες του καταστήματος που τραυματίστηκαν από θηριώδες όχημα το περασμένο καλοκαίρι.

Της ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΠΑΝΑΝΟΥ – ΠΗΓΗ: Realnews

Αγωγές ύψους εκατομμυρίων ευρώ ετοιμάζονται να καταθέσουν τα θύματα του τροχαίου ατυχήματος που σημειώθηκε τον περασμένο Ιούλιο στην οδό Λουκιανού, στο Κολωνάκι, όταν πολυτελές SUV όχημα κατέληξε πάνω σε τραπεζοκαθίσματα και θαμώνες εστιατορίου.

Ενώ δεν έχουν καταφέρει να συνέλθουν ούτε σωματικά ούτε ψυχικά από τα όσα έζησαν, οι πολυτραυματίες δηλώνουν οργισμένοι από τις καθυστερήσεις που παρατηρούνται στη διερεύνηση της υπόθεσης και είναι αποφασισμένοι να προσφύγουν στη Δικαιοσύνη.

«Το χειρότερο είναι ότι έχουν περάσει πλέον των τριών μηνών και ακόμη δεν μπορούν να εργαστούν. Μέχρι σήμερα οι εντολείς μας δεν έχουν λάβει αντίγραφο δικογραφίας από την Τροχαία Αττικής, παρότι έχουν παρέλθει τρεις μήνες από το εν λόγω ατύχημα. Ενας από τους τραυματίες παρέμεινε στη ΜΕΘ επί μακρό διάστημα μηνών και απώλεσε 20 κιλά μυϊκής μάζας, μεταξύ άλλων δριμύτατων οργανικών βλαβών και καταγμάτων που υπέστη», δηλώνει ο δικηγόρος Τέλλος Αγαπηνός, ο οποίος εκπροσωπεί τέσσερις από τους πιο βαριά τραυματίες που κάθονταν στο πρώτο τραπέζι στο οποίο έπεσε το SUV, ανάμεσά τους τρία μοντέλα και ένας πολύ γνωστός φωτογράφος στον χώρο της μόδας.

«Ζητούμε την άμεση περαίωση της δικογραφίας ώστε να ασκήσουμε τις νόμιμες αστικές αξιώσεις τους, καθώς είναι σαφές ότι έχουν βρεθεί, από επιτυχημένοι στον χώρο τους επαγγελματίες, παροπλισμένοι και χωρίς εισοδήματα λόγω των πράξεων και των παραλείψεων των υπαιτίων», τονίζει ο δικηγόρος.

Το όχημα, σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, χειριζόταν υπάλληλος επιχείρησης στάθμευσης, ο οποίος φέρεται να μη διέθετε ούτε τα απαραίτητα επαγγελματικά προσόντα ούτε την προβλεπόμενη άδεια. Αποτέλεσμα ήταν να λυθεί το χειρόφρενο του SUV, το όχημα να ξεφύγει από την πορεία του και να εμβολίσει τραπεζοκαθίσματα και πελάτες, προκαλώντας πανικό και σοβαρούς τραυματισμούς. Οπως σημειώνουν αυτόπτες μάρτυρες, αν δεν είχε προηγηθεί η πρόσκρουση σε ένα δέντρο που ανέκοψε την πορεία του αυτοκινήτου, το συμβάν θα μπορούσε να είχε πάρει διαστάσεις τραγωδίας.

Οι ευθύνες

Εκτός από την εταιρεία στάθμευσης, τον παρκαδόρο και τον ιδιοκτήτη του οχήματος, στο κάδρο των ευθυνών μπαίνουν, πλέον, ο δήμος Αθηναίων για έλλειψη μέτρων ασφαλείας σε μισθωμένο πεζόδρομο, αλλά και η επιχείρηση εστίασης στην περίπτωση που αποδειχθεί ότι είχε παραβιάσει την άδεια και είχε αναπτύξει τραπεζοκαθίσματα σε πολύ μεγαλύτερη έκταση από αυτή που προβλέπει ο νόμος.

«Το τροχαίο αυτό ατύχημα προκλήθηκε από συγκλίνουσα αμέλεια και εγκληματικές πράξεις και παραλείψεις εισέτι αγνώστων σε άτομα που συνδέονται αιτιωδώς και με την κατάληψη του πεζοδρομίου σε νόμιμη ή μη νόμιμη -μένει να αποδειχθεί ακόμη- επακριβώς έκταση από το εστιατόριο. Μόλις πριν από λίγες ημέρες, μας δόθηκε η κατάσταση των παραβάσεων της αδείας τραπεζοκαθισμάτων του εστιατορίου. Η δημοτική αστυνομία δεν μας πληροφορεί, εκφράζοντας την άποψη ότι τα θύματα δεν έχουν δικαιολογημένο ενδιαφέρον, ενώ παράλληλα μας γνωστοποιήθηκε η άρνηση της δημοτικής αστυνομίας να ελέγξει τη νόμιμη ή μη θέση των τραπεζοκαθισμάτων του εστιατορίου μέσω του βιντεοληπτικού υλικού που υφίσταται στα ΜΜΕ και στη δικογραφία της Τροχαίας», σημειώνει ο Τ. Αγαπηνός.

Πιο συγκεκριμένα, στην πρόσφατη απάντησή της, η δημοτική αστυνομία του δήμου Αθηναίων αναφέρει ότι «με σκοπό την ορθή διαχείριση και προστασία των κοινόχρηστων χώρων διενεργούνται τακτικοί έλεγχοι για την καταγραφή της έκτασης του κοινόχρηστου χώρου που καταλαμβάνεται από καταστήματα υγειονομικού ή εμπορικού ενδιαφέροντος. Οι μετρήσεις είναι τα ακριβή μέτρα που διαπιστώνονται κατά τους ελέγχους με όργανα μέτρησης. Ως εκ τούτου σας γνωρίζουμε ότι η υπηρεσία μας δεν δύναται να προβαίνει σε αυτοψίες μέσω βιντεοληπτικού υλικού».

Ακολούθησε έντονη γραπτή διαμαρτυρία του Τ. Αγαπηνού, στην οποία γινόταν λόγος για «προσπάθεια συγκάλυψης του ελεγχόμενου εστιατορίου που επιβεβαιώνεται και από τη μη νόμιμη άρνηση να συγκρίνετε τις συντεταγμένες της αδείας με το νόμιμο βιντεοληπτικό υλικό που έχει η Τροχαία στη δικογραφία».

Κατάληψη χώρου

Την ίδια στιγμή, ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα στοιχεία που εμπεριέχονται στις απαντήσεις της δημοτικής αστυνομίας του δήμου Αθηναίων και αφορούν τους τέσσερις ελέγχους κατάληψης κοινόχρηστου χώρου που πραγματοποίησε η υπηρεσία κατά το έτος 2025 στο εν λόγω κατάστημα και συγκεκριμένα στις 13/4/2025, 11/5/2025, 16/7/2025 και 1/10/2025. Κατά την πρώτη αυτοψία, όπως αναφέρεται, διαπιστώθηκε κατάληψη κοινόχρηστου χώρου, ενώ οι επόμενες δύο αυτοψίες έδειξαν ότι τηρούνταν τα όρια της άδειας της επιχείρησης. Ωστόσο, μετά τον έλεγχο που έγινε στις αρχές Οκτωβρίου διαπιστώθηκε και πάλι υπέρβαση των όρων της άδειας με τραπεζοκαθίσματα.

«Η πολιτεία οφείλει να διασφαλίσει ένα ελάχιστο επίπεδο προστασίας στους πολίτες που κάθονται σε εξωτερικούς χώρους. Αντί για στιβαρές υποδομές, βρίσκονται πίσω από ‘‘κολωνάκια’’ που εκσφενδονίζονται σε περίπτωση πρόσκρουσης, καθιστώντας τους τελικά ακόμη πιο ευάλωτους. Είναι ανάγκη να εξεταστεί σε βάθος κάθε πτυχή του περιστατικού, τόσο σε αστικό όσο και σε ποινικό επίπεδο», καταλήγει ο Τ. Αγαπηνός.