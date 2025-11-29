Αγώνας δρόμου των αεροπορικών εταιρειών για αναβάθμιση λογισμικού στα Airbus A320 - Δεν επηρεάζονται AEGEAN και SKY express - Real.gr

Πώς εντοπίστηκε το πρόβλημα.

Χιλιάδες αεροσκάφη της Airbus τέθηκαν προσωρινά εκτός υπηρεσίας, μετά την ανακάλυψη ότι η έντονη ηλιακή ακτινοβολία μπορεί να επηρεάσει κρίσιμους υπολογιστές ελέγχου πτήσης, προκαλώντας καθυστερήσεις και ακυρώσεις σε αεροδρόμια σε ολόκληρο τον κόσμο.

Σύμφωνα με την Airbus, η ευπάθεια αφορά περίπου 6.000 αεροσκάφη τύπου A320 – σχεδόν το μισό του παγκόσμιου στόλου. Η εταιρεία σημείωσε ότι τα περισσότερα μπορούν να επιστρέψουν στις πτήσεις μετά από «μια γρήγορη ενημέρωση λογισμικού».

Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι εντόπισε το σφάλμα κατά την έρευνα ενός περιστατικού, όταν αεροσκάφος που εκτελούσε πτήση μεταξύ ΗΠΑ και Μεξικού «έχασε ξαφνικά ύψος» τον Οκτώβριο. Το αεροπλάνο της JetBlue πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στη Φλόριντα, με τουλάχιστον 15 τραυματίες.

Όπως αποκαλύφθηκε, σε μεγάλα υψόμετρα η ηλιακή ακτινοβολία ήταν ικανή να αλλοιώσει τα δεδομένα του υπολογιστή που υπολογίζει το υψόμετρο του αεροσκάφους.

Τα μοντέλα που επηρεάζονται

Η ευπάθεια αφορά:

A318

A319

A320 (το εμπορικότερο μοντέλο της Airbus)

A321

Σε περίπου 5.100 αεροσκάφη, το πρόβλημα λύνεται μέσω απλής ενημέρωσης λογισμικού διάρκειας περίπου τριών ωρών.

Τα υπόλοιπα 900, παλαιότερες εκδόσεις της οικογένειας A320, χρειάζονται φυσική αντικατάσταση των ενσωματωμένων υπολογιστών και δεν θα επιτρέπεται να μεταφέρουν επιβάτες μέχρι την ολοκλήρωση της εργασίας.

Τι ισχύει για Aegean και SKY Express

Οι δύο ελληνικές αεροπορικές εταιρείες, AEGEAN και SKY Express, ξεκαθαρίζουν ότι δεν αντιμετωπίζουν ζήτημα με την παγκόσμια οδηγία της Airbus για αναβάθμιση λογισμικού στα αεροσκάφη της οικογένειας A320.

Η ανακοίνωση της AEGEAN

Κανονικά συνεχίζεται το πτητικό πρόγραμμα της AEGEAN χωρίς καμία αλλαγή ή διαφοροποίηση.

Η εταιρεία σε συνέχεια της οδηγίας που εκδόθηκε εχθές το βράδυ από την Airbus για άμεση επαναφορά λογισμικού ορισμένων αεροσκαφών της οικογένειας A320, ενεργοποίησε έγκαιρα όλες τις απαιτούμενες επιχειρησιακές και τεχνικές διαδικασίες, όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση του εθνικού αερομεταφορέα.

Η εφαρμογή της οδηγίας, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, ολοκληρώθηκε ήδη με επιτυχία και το πτητικό πρόγραμμα συνεχίζεται κανονικά, χωρίς καμία αλλαγή ή διαφοροποίηση.

«Η ασφάλεια των επιβατών και των πληρωμάτων των πτήσεων μας αποτελεί την αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητά μας» δηλώνει η AEGEAN .

Η ανακοίνωση της SKY express

Οι πτήσεις της SKY express πραγματοποιούνται κανονικά και κανένα από τα αεροσκάφη της δεν περιλαμβάνεται στα 6.000 αεροσκάφη της οικογένειας A320 που απαιτούν αναβάθμιση λογισμικού σύμφωνα με την οδηγία της Airbus, δηλώνει σε σημερινή ανακοίνωση της η εταιρεία.

Σημειώνεται πως η Airbus ζήτησε από όλους τους πελάτες της που χρησιμοποιούν το λογισμικό που είναι ευάλωτο στην ηλιακή ακτινοβολία, «να σταματήσουν αμέσως τις πτήσεις».