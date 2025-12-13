Αγωνία με την εξαφάνιση 33χρονου γιατρού στην Κρήτη -Εκδόθηκε Silver Alert - Real.gr

Κορυφώνεται η αγωνία συγγενών, φίλων και συναδέλφων για τον 33χρονο γιατρό, Αλέξη Τσικόπουλο, τα ίχνη του οποίου αγνοούνται τα τελευταία 24ωρα και για την περίπτωση του έχει σημάνει silver alert. Είναι η δεύτερη φορά που κινητοποιούνται οι Αρχές για την περίπτωση του και όλοι ευελπιστούν και προσεύχονται να επιστρέψει σώος και αβλαβής στην οικογένεια του.

Το αυτοκίνητο του, όπως έχει γράψει το Cretalive.gr, εντοπίστηκε στην περιοχή του Βάμου και εκεί εντοπίστηκε και το τελευταίο στίγμα του. Από μέρους της ΕΛ.ΑΣ έχουν γίνει όλες οι προβλεπόμενες ενέργειες για την αναζήτηση και τον εντοπισμό του.