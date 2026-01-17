Άγρια δολοφονία στην Αιτωλοακαρνανία: Εκτέλεσαν με καραμπίνα 50χρονο - Real.gr

Στα χέρια των αρχών βρίσκεται o φερόμενος ως δράστης της άγριας δολοφονίας του 50χρονου προέδρου κοινότητας στην Αιτωλοακαρνανία.

Πρόκειται για 44χρονο άνδρα, καταγόμενο από την περιοχή, που κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση.

Θύμα και θύτης φέρονται να διατηρούσαν προσωπικές-επαγγελματικές σχέσεις. Οι δύο άνδρες φέρονται να είχαν προσωπικές διαφορές το τελευταίο διάστημα.

Ο 44χρονος φερόμενος ως δράστης έχει εντοπιστεί από τις αστυνομικές αρχές και οδηγείται στη Δ.Α. Αιτωλίας. Από τις Αρχές εξετάζονται, διάφορα κίνητρα για την δολοφονία.

Το χρονικό της τραγωδίας

Το σοκαριστικό περιστατικό κατεγράφη στην περιοχή της Μακρυνείας, όπου σήμερα Σάββατο 17 Ιανουαρίου, δολοφονήθηκε ο πρόεδρος τοπικής κοινότητας.

Οι πρώτες πληροφορίες του AgrinioPress αναφέρουν ότι ο άτυχος άνδρας, ηλικίας 50 ετών, έπεσε νεκρός από πυροβολισμούς από το κυνηγετικό όπλο το 44χρονου άνδρα, με τον οποίο φέρεται να είχαν προσωπικές διαφορές.

Το περιστατικό συνέβη στη θέση Αρβανίτης Μακρυνείας, πλησίον του Λιθοβουνίου, όπου ο δράστης φέρεται να περίμενε το θύμα, που διήλθε με το όχημά του, πυροβολώντας αρκετές φορές εναντίον του, με αποτέλεσμα το όχημα να εκτραπεί της πορείας του, καταλήγοντας σε παρακείμενο χωράφι.

Στο σημείο που εγκλήματος έσπευσε Πυροσβεστική και δύναμη της Αστυνομίας.