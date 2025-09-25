Αγρια επίθεση επιβάτη σε οδηγό λεωφορείου στην Αθήνα - Τον γρονθοκόπησε και του έσπασε τη γνάθο - Real.gr

Quantcast
Αγρια επίθεση επιβάτη σε οδηγό λεωφορείου στην Αθήνα - Τον γρονθοκόπησε και του έσπασε τη γνάθο
Αγρια επίθεση επιβάτη σε οδηγό λεωφορείου στην Αθήνα – Τον γρονθοκόπησε και του έσπασε τη γνάθο

10:03, 25/09/2025
Αγρια επίθεση επιβάτη σε οδηγό λεωφορείου στην Αθήνα – Τον γρονθοκόπησε και του έσπασε τη γνάθο

Επίθεση από επιβάτη δέχθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης οδηγός αστικού λεωφορείου που εκτελούσε το νυχτερινό δρομολόγιο 500 (Πειραιάς-Κηφισιά).

Σύμφωνα με την καταγγελία του οδηγού, σταμάτησε το λεωφορείο στη στάση για να κατέβει ο επιβάτης. Εκείνος, χωρίς καμία προηγούμενη αντιπαράθεση, κατευθύνθηκε προς τον οδηγό και άρχισε να τον γρονθοκοπεί.

Όπως αναφέρουν πληροφορίες του ΑΝΤ1, ο οδηγός μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς», όπου διαπιστώθηκε ότι είχε υποστεί κάταγμα στην κάτω γνάθο. Μετά την παροχή ιατρικής φροντίδας, πήρε εξιτήριο.

Οι αρχές διερευνούν την υπόθεση και αναζητούν τον δράστη.

