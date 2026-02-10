Άγρια επίθεση στo Ηράκλειο: Τον απείλησαν με μαχαίρι και του έσπασαν τα δόντια με πέτρα - Real.gr

Δύο ομοεθνείς του θύματος τον χτύπησαν με μαχαίρι και πέτρες μέρα μεσημέρι σε κεντρικό δρόμο του Ηρακλείου

Ένα βίαιο περιστατικό εκτυλίχθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας στην οδό Θερίσου, στο Ηράκλειο, όταν ένας 30χρονος Αφγανός δέχθηκε επίθεση από δύο ομοεθνείς του, ηλικίας 21 και 30 ετών.

Σύμφωνα με τον παθόντα, ο ένας δράστης, 30 ετών, τον απείλησε με μαχαίρι, αλλά κατάφερε να τον αφοπλίσει και πέταξε το όπλο σε κάδο απορριμμάτων. Ακολούθησε επίθεση με μπουνιές και κλοτσιές, που προκάλεσαν εκδορές στο σώμα του.

Στη συνέχεια, οι δύο άνδρες τον χτύπησαν με πέτρες, με αποτέλεσμα μία να τον βρει στο στόμα και να του σπάσουν τα δόντια. Οι δράστες εγκατέλειψαν το σημείο, ενώ το ίδιο βράδυ εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν από τις αρχές. Μέχρι στιγμής οι λόγοι της συμπλοκής παραμένουν άγνωστοι.