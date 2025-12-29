Άγρια κόντρα μεταξύ αγροτών on air: «Εμένα δεν με πήρε αγκαλιά ο Κουτσούμπας» - «Δεν είμαστε ούτε καλικάντζαροι, ούτε λαγοί» - Real.gr

Σφοδρή αντιπαράθεση ξέσπασε στον αέρα της ΕΡΤ ανάμεσα στον πρόεδρο του Αγροτικού Συλλόγου Κυμίνων – Μαλγάρων, Κώστα Σέφη, και τον γραμματέα των αγροτικών Συνεταιρισμών Θεσσαλονίκης, Χρήστο Τσίλια, από το μπλόκο των Πράσινων Φαναριών.

Πιο συγκεκριμένα, ο πρώτος τόνισε πως τα μπλόκα επιμένουν στην ανάγκη να δοθούν ουσιαστικές λύσεις, όχι μόνο οικονομικές, που να διασφαλίζουν τη βιωσιμότητα των παραγωγών. «Αν δεν δοθούν συγκεκριμένες απαντήσεις, δεν θα καθίσουμε στο τραπέζι του διαλόγου» επεσήμανε ο κ. Σέφης, ενώ υπογράμμισε, ότι η πανελλαδική συνέλευση για τα επόμενα βήματα θα πραγματοποιηθεί μετά την Πρωτοχρονιά, με πιθανότερη ημέρα το Σάββατο.

Στο πλαίσιο αυτό, η συζήτηση ανάμεσα στους εκπροσώπους των μπλόκων ανέδειξε και εσωτερικές διαφωνίες για τις στρατηγικές κινήσεις.

Από τη δική του πλευρά ο κ. Τσίλιας κατήγγειλε κομματικές παρεμβάσεις σε συνδικαλιστές, τονίζοντας παράλληλα ότι τα προβλήματα με τις δηλώσεις ΟΣΔΕ, η αύξηση του κόστους πετρελαίου και η έλλειψη αφορολόγητου αποτελούν κρίσιμα θέματα που πρέπει να λυθούν πριν ξεκινήσει οποιοσδήποτε διάλογος, ενώ σημείωσε πως «Εμείς δεν πήραμε καμία απόφαση για διάλογο. Δεν κλείσαμε κανένα ραντεβού. Το μόνο που έγινε ήταν ότι θορυβήθηκαν αυτοί που βρίσκονται στη Νίκαια».

Αξίζει να σημειωθεί πως ο κ. Τσίλιας έθεσε και ζήτημα κομματικής ταυτότητας και εσωτερικών χειρισμών των μπλόκων, αναφέροντας χαρακτηριστικά πως «κάποιοι κατευθύνονται πίσω από κομματικές παρατάξεις»

Παρά την ένταση και τη δύσκολη επικοινωνία των δύο εκπροσώπων αμφότεροι υπογράμμισαν σχετικά με τις αγροτικές κινητοποιήσεις ότι «δεν θα υπάρξει διάσπαση».

Αναλυτικά όσα είπαν οι δύο αγρότες στον «αέρα» της ΕΡΤ

«Ξεκινήσαμε πριν από έναν μήνα. Βγήκαμε στον δρόμο. Την πρώτη εβδομάδα αναδείξαμε όλα τα θέματά μας. Η κυβέρνηση έχει όλα τα προβλήματα που υπάρχουν στον πρωτογενή τομέα. Το ίδιο συνεχίστηκε και τη δεύτερη. Τώρα, την τελευταία εβδομάδα, αυτό προβλημάτισε και τη συγκέντρωση που έγινε στην Επανομή. Εμείς τι ρόλο παίζουμε; Του τροχονόμου; Έχει φύγει ο αγροτικός διάλογος από το τραπέζι. Η κυβέρνηση βγήκε και ανακοίνωσε κάποια πράγματα. Εμείς ζητάμε κάποια συγκεκριμένα πράγματα. Εμείς δεν κλείσαμε ραντεβού για διάλογο. Το μόνο που έγινε θορύβησε αυτούς που βρίσκονται στη Νίκαια. Και εάν θέλετε να μιλήσω συγκεκριμένα, τον κ. Τζέλα και τον κ. Μαρούδα, γιατί, 35 χρόνια που βρίσκομαι στο κομμάτι του συνδικαλισμού, ουδέποτε έκατσα με αυτούς στο ίδιο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Πάντοτε έρχονταν δεύτεροι μετά από εμάς σε κάθε ραντεβού […]. Πόσο να κάτσουμε άλλο στον δρόμο; Άκουγα τον κ. Βασιλείου, από τα μπλόκα της Νίκαιας, ότι θα ξεκινήσει διάλογος μετά τα Φώτα. Αν είμαστε λαγοί, θα πάμε στις Αποκριές. Εμείς τους καλούμε και δεν έρχονται. Μιλάω για συγκεκριμένους ανθρώπους που κατευθύνονται από κομματικές παρατάξεις. Εμένα στο μπλόκο μου δεν ήρθε ο Κουτσούμπας να με πάρει αγκαζέ και να χαριεντιζόμαστε, ούτε η Ζωίτσα η Κωνσταντοπούλου», είπε αρχικά ο κ. Τσίλιας.

Στο άκουσμα αυτών που κατήγγειλε ο κ. Τσίλιας, ο κ. Σέφης αντέδρασε έντονα και σημείωσε: «Μέχρι σήμερα η πρώτη φορά που ακούω για κόμματα, κι αυτό με λυπεί, κατά τη διάρκεια των κινητοποιήσεων […]. Με αυτό το πράγμα που κάνετε εκτίθεστε».

Και στη συνέχεια ακολούθησε ο παρακάτω διάλογος σε έντονο ύφος:

Τσίλιας: Γιατί με είπες εμένα «καλικάντζαρο»; Πάτε πρώτοι, να είστε εσείς πρώτοι.

Σέφης: Εμείς δεν θα γίνουμε καλικάντζαροι, ούτε λαγοί να πάμε να τρέξουμε, υπάρχουν αποφάσεις των πανελλαδικών.

Τσίλιας: Σε ποιον τα λες αυτά; Σε ποιον τα λες αυτά τώρα;

Σέφης: Δεν θέλω να συζητήσω με αυτόν τον άνθρωπο. Δείχνει τις προθέσεις του. Δεν θα περάσει ο διχασμός, δεν θα κάνω διάλογο με αυτόν τον άνθρωπο.

Τσίλιας: 35 χρόνια ήμασταν «εμείς και εσείς». Εμείς πήραμε μια απόφαση προχθές, και πουθενά δεν λέμε ότι πάμε σε ραντεβού. Είπαμε προχθές ότι πρέπει να κάνουμε έναν ουσιαστικό διάλογο, ούτε κλείστηκε τίποτα, ούτε ειπώθηκε κάτι παραπάνω. Φοβήθηκε ο κ. Μαρούδας του ΚΚΕ ότι θα χάσει την πρωτοκαθεδρία…

Στη συνέχεια τον λόγο πήρε ο κ. Σέφης, τον οποίο διέκοψε ξανά ο κ. Τσίλιας: «Θα με διακόψεις πάλι; Σε ακούω με προσοχή. Σε παρακαλώ. Δεν τον ξέρω τον Βασιλείου από την επιτροπή της Νίκαιας» φώναζε, με τους παρουσιαστές της εκπομπής να προσπαθούν να ρίξουν τους τόνους.