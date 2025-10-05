Άγρια συμπλοκή ανηλίκων στη Λαμία - Έσυραν κοπέλα από τα μαλλιά και την έριξαν στο πεζοδρόμιο - Real.gr

Άγρια συμπλοκή σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στη Λαμία με πρωταγωνιστές ανήλικα αγόρια και κορίτσια.

Σύμφωνα με πληροφορίες του lamiareport.gr, στο πιο σοβαρό περιστατικό, ενεπλάκησαν δύο παρέες κοριτσιών που φέρεται να είχαν «διαδικτυακές» διαφορές, τις οποίες αποφάσισαν να λύσουν με φυσική παρουσία.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, τέσσερα κορίτσια πιάστηκαν στα χέρια, ενώ δύο εξ αυτών φέρονται να έσυραν από τα μαλλιά ένα τρίτο και να το έριξαν με δύναμη στο πεζοδρόμιο.

Αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ έσπευσαν στο σημείο και μάλιστα προσήγαγαν τρία κορίτσια ηλικίας 14 έως 16 ετών, ενώ το τέταρτο, κατάφερε να διαφύγει. Λίγη ώρα αργότερα έφτασαν και οι γονείς τους, οι οποίοι -καθώς δεν υπήρξε τραυματισμός- δεν επιθυμούσαν να δοθεί συνέχεια στο περιστατικό.