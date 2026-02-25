Άγρια συμπλοκή με έναν 27χρονο νεκρό και έναντραυματία στον Ελεώνα Θηβών - Real.gr

Συμπλοκή που κατέληξε σε τραγωδία το βράδυ της Τρίτης (24/2) στον Ελεώνα Θηβών, με έναν 27χρονο να πέφτει νεκρός από αιχμηρό αντικείμενο, πιθανότατα μαχαίρι.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα, lamiareport.gr, στο χώρο όπου έγινε το έγκλημα, διέμεναν δύο Πακιστανοί οι οποίοι διαπληκτίστηκαν για αδιευκρίνιστη μέχρι στιγμής αιτία.

Πάνω στον καβγά, βγήκαν μαχαίρια, με αποτέλεσμα να πέσει νεκρός ο 27χρονος και ένας 30χρονος να τραυματιστεί. Μεταφέρθηκε για νοσηλεία στο Νοσοκομείο Θηβών, χωρίς να κινδυνεύει η ζωή του.

Από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θηβών που ανέλαβε την υπόθεση, έπειτα από αναζητήσεις συνελήφθη ένας 30χρονος φερόμενος ως δράστης του εγκλήματος. Από την αστυνομία αναζητείται και το όπλο του εγκλήματος, ενώ τα αίτια του φονικού δεν έχουν ακόμα ξεκαθαρίσει.