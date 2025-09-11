Αγρια συμπλοκή νεαρών στη Λάρισα – Ένας τραυματίας, τον μαχαίρωσαν στο πόδι - Real.gr

Άγριο επεισόδιο μεταξύ νεαρών ατόμων σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης στη Λάρισα.

Το συμβάν σημειώθηκε στην περιοχή της Νεράιδας και ειδικότερα στην συμβολή των οδών Μύλου και Σίφνου όταν δύο παρέες νεαρών ξεκίνησαν καβγά μεταξύ τους κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες και ένα άτομο έβγαλε μαχαίρι.

Σύμφωνα με πληροφορίες του onlarissa.gr, επιτέθηκε και μαχαίρωσε έναν νεαρό στον μηρό. Στο σημείο υπήρξε μεγάλη αναταραχή, ειδοποιήθηκε η αστυνομία και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε άμεσα στο εφημερεύον Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, ενώ άνδρες της ομάδας ΔΙΑΣ συνέλαβαν το άτομο που φέρεται να μαχαίρωσε τον νεαρό.

Συνεχίστηκε καταδίωξη της αστυνομίας προκειμένου να προσαχθούν και άλλα άτομα τα οποία διέφυγαν στους γύρω δρόμους.