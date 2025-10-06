Άγρια συμπλοκή στη Θεσσαλονίκη: Γρονθοκόπησαν 46χρονο στη Σταυρούπολη και απείλησαν αστυνομικούς - Real.gr

Αστυνομικοί της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης προχώρησαν στη σύλληψη τριών ημεδαπών, ηλικίας 43, 53 και 43 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη, βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων, απείθεια και απειλή.

Οι τρεις άνδρες, μετά από έντονο διαπληκτισμό με τον 46χρονο στη Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης, τον χτύπησαν επανειλημμένα, προκαλώντας του τραύματα στο πρόσωπο και στο αριστερό του χέρι.

Ο παθών μεταφέρθηκε σε εφημερεύον νοσοκομείο, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια αποχώρησε.

Κατά τον εντοπισμό των δραστών από τους αστυνομικούς, οι συλληφθέντες αρνήθηκαν να συνεργαστούν, απωθώντας τους και εξαπολύοντας απειλές σε βάρος τους, σύμφωνα με το GRTimes.

Η προανάκριση συνεχίζεται από τις αρμόδιες αστυνομικές Αρχές, ενώ οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.