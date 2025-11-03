«Αγριεύει» ο καιρός από αύριο με βροχές και καταιγίδες - Πότε θα επηρεαστεί η Αττική - Real.gr

Αλλάζει το σκηνικό του καιρού από αύριο, καθώς σε αρκετές περιοχές της χώρας αναμένονται βροχές και καταιγίδες, σύμφωνα με τις μετεωρολογικές προβλέψεις.

Σύμφωνα με την μετεωρολόγο, Νικολέτα Ζιακοπούλου, την Τρίτη αναμένονται βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές της χώρας μας, με εξαίρεση ίσως το νοτιοανατολικό Αιγαίο. Πιο έντονα θα είναι τα φαινόμενα από το μεσημέρι και μετά, κυρίως σε Χαλκιδική, Βόρειο Αιγαίο, σε Στερεά Ελλάδα και στην Πελοπόννησο, ενώ η Αττική θα επηρεαστεί από αυτή τη μεταβολή και από το μεσημέρι θα εκδηλωθούν καταιγίδες και πιθανώς ισχυρά φαινόμενα οπότε και μπορεί να υπάρξουν τοπικά πλημμυρικά ζητήματα.

Την Τρίτη και κυρίως την Τετάρτη ισχυρός βοριάς θα φτάνει τοπικά και τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο, θα ρίξει τη θερμοκρασία από τους 24 στους 20 βαθμούς στην Αττική και οι καταιγίδες την Τετάρτη θα κινηθούν κυρίως από τη Θεσσαλία και νοτιότερα.

Ανησυχητικό φαίνεται να είναι το τρίγωνο μεταξύ Μαγνησίας, Σποράδων και Εύβοιας, όπου δείχνουν τα μοντέλα ότι θα πέσει το περισσότερο νερό. Από την Πέμπτη ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση.

Η ανάρτηση Κολυδά

Σε ανάρτηση που προχώρησε στον προσωπικό του λογαριασμό στα κοινωνικά δίκτυα και ο Θοδωρής Κολυδάς, παρουσίασε χάρτη, με τις περιοχές των βροχοπτώσεων τις επόμενες ημέρες.

Δείτε την ανάρτηση:

«Από το Σάββατο το βράδυ περιμένουμε και νέο βροχοφόρο σύστημα»

Ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλια, σε ανάρτηση που προχώρησε το μεσημέρι της Δευτέρας 3 Νοεμβρίου, ανέφερε ότι:

«Αν είναι να λέμε από τώρα αυτό που θα έρθει κακοκαιρία, μετά τι θα λέμε; Κατακλυσμός του Νώε; “

Καλημέρα και καλό μήνα!

Καθαρά φθινοπωρινός εξελίσσεται ο καιρός και μάλιστα αυτή την εβδομάδα σταδιακά θα πέσει και η θερμοκρασία!

Δεν είναι τυχαίο που στην παραδοσιακή ονοματολογία των μηνών ο Νοέμβριος λέγεται συχνά “Βροχάρης”.

Έτσι λοιπόν το τριήμερο Τρίτη-Πέμπτη θα εκδηλωθούν μπόλικες βροχές στις περισσότερες περιοχές της χώρας, κυρίως όμως στη δυτική, τη νότια Ελλάδα, τις Κυκλάδες, τις Σποράδες την Εύβοια και τη Χαλκιδική.

Στην Αττική τις περισσότερες βροχές τις περιμένουμε την Τρίτη 4/11 από το μεσημέρι και μετά.

Την Παρασκευή τα φαινόμενα θα είναι παντού περιορισμένα.

Από το Σάββατο το βράδυ περιμένουμε και νέο βροχοφόρο σύστημα και ακολουθούν και άλλα!

Παράλληλα από την Τρίτη το βράδυ ενισχύονται οι βοριάδες (6-7 μποφόρ) και σταδιακά πέφτει η θερμοκρασία μέχρι το Σάββατο 5-6 βαθμούς.

Καλή εβδομάδα με υγεία!».

Το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ

Νωρίτερα σήμερα η ΕΜΥ εξέδωσε έκτακτο δελτίο με πορτοκαλί προειδοποίηση.

Αναλυτικά το έκτακτο δελτίο αναφέρει, κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται από το μεσημέρι της Τρίτης (4-11-2025) έως και το βράδυ της Τετάρτης (5-11-2025) σε περιοχές κυρίως της ανατολικής ηπειρωτικής χώρας και του βόρειου Αιγαίου.

Πιο συγκεκριμένα κατά τόπους ισχυρά φαινόμενα προβλέπονται:

Στη Χαλκιδική και το βόρειο Αιγαίο (κυρίως περιοχή Λήμνου) την Τρίτη από το μεσημέρι έως τις βραδινές ώρες.

Στις Σποράδες και την ανατολική Θεσσαλία (κυρίως Μαγνησία) από το απόγευμα της Τρίτης έως το μεσημέρι της Τετάρτης.

Στην ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) την Τρίτη από νωρίς το απόγευμα έως και τις βραδινές ώρες.

Στο νότιο Ιόνιο, τη δυτική Πελοπόννησο και την Αιτωλοακαρνανία πρόσκαιρα την Τρίτη το απόγευμα.

Στην κεντρική και βόρεια Εύβοια την Τετάρτη από το πρωί έως τις βραδινές ώρες.

Η πρόγνωση της ΕΜΥ για τις επόμενες μέρες

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΤΡΙΤΗ 04-11-2025

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας.

Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά σε περιοχές κυρίως της ανατολικής ηπειρωτικής χώρας και του βόρειου Αιγαίου.

Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 ενώ στα δυτικά και βόρεια θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και από το απόγευμα τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα βόρεια όπου δεν θα ξεπεράσει τους 19 βαθμούς. Στις υπόλοιπες περιοχές θα φτάσει τους 21 με 23 και τοπικά στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 24 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός : Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στα θαλάσσια – παραθαλάσσια σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στη Χαλκιδική από το μεσημέρι έως τις βραδινές ώρες θα είναι κατά τόπους ισχυρά.

: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στα θαλάσσια – παραθαλάσσια σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στη Χαλκιδική από το μεσημέρι έως τις βραδινές ώρες θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Άνεμοι : Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4, από το μεσημέρι στην κεντρική Μακεδονία και από το απόγευμα στα ανατολικά, 5 με 6 μποφόρ.

: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4, από το μεσημέρι στην κεντρική Μακεδονία και από το απόγευμα στα ανατολικά, 5 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 08 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός : Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στο Ιόνιο, τη δυτική Πελοπόννησο και την Αιτωλοακαρνανία πρόσκαιρα τις απογευματινές ώρες, θα είναι κατά τόπους ισχυρά.

: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στο Ιόνιο, τη δυτική Πελοπόννησο και την Αιτωλοακαρνανία πρόσκαιρα τις απογευματινές ώρες, θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Άνεμοι : Μεταβλητοί 3 με 4 και στο Ιόνιο βόρειοι 4 με 5 και από το απόγευμα τοπικά 6 μποφόρ.

: Μεταβλητοί 3 με 4 και στο Ιόνιο βόρειοι 4 με 5 και από το απόγευμα τοπικά 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 14 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός : Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αρχικά στη Θεσσαλία, τις Σποράδες και τη βόρεια Εύβοια και από το μεσημέρι και στις υπόλοιπες περιοχές. Τα φαινόμενα από το απόγευμα στις Σποράδες και την ανατολική Θεσσαλία (κυρίως Μαγνησία) και από νωρίς το απόγευμα έως και τις βραδινές ώρες στην ανατολική Στερεά, θα είναι κατά τόπους ισχυρά.

: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αρχικά στη Θεσσαλία, τις Σποράδες και τη βόρεια Εύβοια και από το μεσημέρι και στις υπόλοιπες περιοχές. Τα φαινόμενα από το απόγευμα στις Σποράδες και την ανατολική Θεσσαλία (κυρίως Μαγνησία) και από νωρίς το απόγευμα έως και τις βραδινές ώρες στην ανατολική Στερεά, θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Άνεμοι : Μεταβλητοί 3 με 4, στα βόρεια βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 και στις Σποράδες από το μεσημέρι τοπικά έως 6 μποφόρ.

: Μεταβλητοί 3 με 4, στα βόρεια βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 και στις Σποράδες από το μεσημέρι τοπικά έως 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 11 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός : Αραιές νεφώσεις που από το μεσημέρι κατά τόπους θα πυκνώσουν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και από το απόγευμα στις δυτικές Κυκλάδες σποραδικές καταιγίδες.

: Αραιές νεφώσεις που από το μεσημέρι κατά τόπους θα πυκνώσουν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και από το απόγευμα στις δυτικές Κυκλάδες σποραδικές καταιγίδες. Άνεμοι : Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και στα δυτικά νοτιοδυτικοί με την ίδια ένταση.

: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και στα δυτικά νοτιοδυτικοί με την ίδια ένταση. Θερμοκρασία: Από 15 έως 23 και τοπικά στην Κρήτη έως 24 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός : Αραιές νεφώσεις. Οι νεφώσεις στα βόρεια από το μεσημέρι θα πυκνώσουν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα από τις μεσημβρινές έως τις βραδινές ώρες, κυρίως στην περιοχή της Λήμνου, θα είναι κατά τόπους ισχυρά.

: Αραιές νεφώσεις. Οι νεφώσεις στα βόρεια από το μεσημέρι θα πυκνώσουν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα από τις μεσημβρινές έως τις βραδινές ώρες, κυρίως στην περιοχή της Λήμνου, θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Άνεμοι : Μεταβλητοί 3 με 4 και από το μεσημέρι στα βόρεια βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ.

: Μεταβλητοί 3 με 4 και από το μεσημέρι στα βόρεια βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός : Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες από το μεσημέρι. Τα φαινόμενα από νωρίς το απόγευμα έως και τις βραδινές ώρες θα είναι κατά τόπους ισχυρά.

: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες από το μεσημέρι. Τα φαινόμενα από νωρίς το απόγευμα έως και τις βραδινές ώρες θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Άνεμοι : Μεταβλητοί έως 4 μποφόρ.

: Μεταβλητοί έως 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 13 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός : Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και μέχρι το μεσημέρι, μεμονωμένες καταιγίδες.

: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και μέχρι το μεσημέρι, μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι : Βορειοδυτικοί 4 με 5 και από το μεσημέρι 5 με 6 μποφόρ.

: Βορειοδυτικοί 4 με 5 και από το μεσημέρι 5 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 10 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 05-11-2025

Στα δυτικά νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές, που γρήγορα όμως στα βόρεια θα σταματήσουν ενώ από τις προμεσημβρινές ώρες στα νότια θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες.

Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές στα βόρεια τις πρωινές ώρες.

Στις υπόλοιπες περιοχές αυξημένες νεφώσεις με βροχές και κυρίως στα θαλάσσια – παραθαλάσσια σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα κατά τόπους θα είνα ισχυρά έως τις μεσημβρινές ώρες στην ανατολική Θεσσαλία (κυρίως νομός Μαγνησίας) και στις Σποράδες και έως τις βραδινές ώρες στην κεντρική και βόρεια Εύβοια. Από αργά το απόγευμα τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί, στα δυτικά 3 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά 4 με 6 και στο βόρειο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ και μόνο στο νοτιοανατολικό Αιγαίο θα είναι μεταβλητοί ασθενείς.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα κεντρικά και βόρεια. Θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 17 με 18 βαθμούς, στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 19 με 20 και στα δυτικά ηπειρωτικά και την νησιωτική χώρα τους 21 με 23 και τοπικά στα Δωδεκάνησα τους 24 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 06-11-2025

Στα ανατολικά και νότια αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και στις Κυκλάδες (κυρίως στα δυτικά) και την Κρήτη σποραδικές καταιγίδες.

Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες τοπικές νεφώσεις, παροδικά αυξημένες στα βόρεια.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί, στα δυτικά 3 με 5 και στο νότιο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ, στα ανατολικά 4 με 6, στο Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ και μόνο στο νοτιοανατολικό Αιγαίο θα είναι μεταβλητοί ασθενείς.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 07-11-2025

Στα ανατολικά νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μέχρι το μεσημέρι στις νότιες Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα σποραδικές καταιγίδες.

Στα δυτικά σχεδόν αίθριος καιρός με λίγες παροδικές νεφώσεις.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες, κυρίως στα δυτικά και βόρεια θα είναι τοπικά περιορισμένη και στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, θα σχηματιστούν ομίχλες.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί ασθενείς, στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 08-11-2025

Στα δυτικά, τα κεντρικά, τα βόρεια, την Κρήτη και την ανατολική νησιωτική χώρα νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα βόρεια τις πρωινές ώρες και από τις προμεσημβρινές ώρες στο Ιόνιο.

Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, κατά τόπους και κατά διαστήματα αυξημένες.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες κυρίως στα δυτικά και βόρεια θα είναι τοπικά περιορισμένη και στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, θα σχηματιστούν ομίχλες.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 5 και στο Ιόνιο από το μεσημέρι τοπικά 6 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ, στρεφόμενοι βαθμιαία σε ανατολικούς νοτιοανατολικούς με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.