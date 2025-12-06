Αγρίνιο: Αγρότες και κτηνοτρόφοι απέκλεισαν τον αυτοκινητόδρομο Αντιρρίου - Ιωαννίνων - Real.gr

\u03a3\u03b5 \u03b1\u03c0\u03bf\u03ba\u03bb\u03b5\u03b9\u03c3\u03bc\u03cc \u03c4\u03bf\u03c5 \u03b1\u03c5\u03c4\u03bf\u03ba\u03b9\u03bd\u03b7\u03c4\u03cc\u03b4\u03c1\u03bf\u03bc\u03bf\u03c5 <strong>\u0391\u03bd\u03c4\u03b9\u03c1\u03c1\u03af\u03bf\u03c5 - \u0399\u03c9\u03b1\u03bd\u03bd\u03af\u03bd\u03c9\u03bd</strong>, \u03c3\u03c4\u03bf \u03cd\u03c8\u03bf\u03c2 \u03c4\u03c9\u03bd \u03b4\u03b9\u03bf\u03b4\u03af\u03c9\u03bd \u03c4\u03bf\u03c5 \u0391\u03b3\u03b3\u03b5\u03bb\u03bf\u03ba\u03ac\u03c3\u03c4\u03c1\u03bf\u03c5 , \u03c0\u03c1\u03bf\u03c7\u03ce\u03c1\u03b7\u03c3\u03b1\u03bd \u03b1\u03b3\u03c1\u03cc\u03c4\u03b5\u03c2 \u03ba\u03b1\u03b9 <strong>\u03ba\u03c4\u03b7\u03bd\u03bf\u03c4\u03c1\u03cc\u03c6\u03bf\u03b9 \u03c4\u03b7\u03c2 \u0391\u03b9\u03c4\u03c9\u03bb\u03bf\u03b1\u03ba\u03b1\u03c1\u03bd\u03b1\u03bd\u03af\u03b1\u03c2</strong>, \u03c3\u03c4\u03bf \u03c0\u03bb\u03b1\u03af\u03c3\u03b9\u03bf \u03c4\u03c9\u03bd \u03ba\u03b9\u03bd\u03b7\u03c4\u03bf\u03c0\u03bf\u03b9\u03ae\u03c3\u03b5\u03c9\u03bd \u03c4\u03bf\u03c5\u03c2.\r\n\r\n \r\n\r\n