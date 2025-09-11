Quantcast
Αγρίνιο: Δύο τραυματίες σε τροχαίο - Μεθυσμένος ο οδηγός - Real.gr
15:12, 11/09/2025
Αγρίνιο: Δύο τραυματίες σε τροχαίο – Μεθυσμένος ο οδηγός

Σε άμορφη μάζα σιδερικών μετατράπηκε ένα αυτοκίνητο που ενεπλάκη σε τροχαίο, τα ξημερώματα της Πέμπτης (11/9), στο Αγρίνιο.

Οι δύο επιβαίνοντες κατάφεραν να βγουν από το όχημα, με ελαφρά τραύματα, και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Αγρινίου για προληπτικές εξετάσεις.

Σύμφωνα με το agrinionews.gr, το τροχαίο συνέβη λίγο πριν από τις 4 τα ξημερώματα, στην Eθνική Oδό προς το Αγρίνιο, κοντά στον κόμβο ΔΑΚ. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 19χρονος οδηγός, συνελήφθη, καθώς τελούσε υπό την επήρεια μέθης. Τόσο ο ίδιος όσο και η συνοδηγός, ευτυχώς, δεν τραυματίστηκαν σοβαρά.

