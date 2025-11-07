Αγρίνιο: Ηλικιωμένος μεταφέρθηκε μαχαιρωμένος στο νοσοκομείο - Προσήχθη η κόρη του - Real.gr

Για σοβαρό περιστατικό κινητοποιήθηκαν οι Αρχές τις πρωινές ώρες της Παρασκευής στο κέντρο του Αγρινίου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του agriniopress.gr, ηλικιωμένος άνδρας διακομίστηκε στο νοσοκομείο με σταθμό του ΕΚΑΒ, καθώς τραυματίστηκε έπειτα από επίθεση με αιχμηρό αντικείμενο που φέρεται να δέχτηκε από την 49χρονη κόρη του.

Στο σημείο κλήθηκαν αστυνομικές δυνάμεις που προχώρησαν στην προσαγωγή της γυναίκας, ενώ περισυνέλεξαν και ένα μαχαίρι. Η ζωή του 79χρονου δεν φαίνεται να διατρέχει κίνδυνο.

Ενεργούνται έρευνες για να διακριβωθούν οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού.