Quantcast
Αγρίνιο: Κατήγγειλε τον σύζυγό της για ασελγείς πράξεις σε βάρος της 5χρονης κόρης τους - Real.gr
real player

Αγρίνιο: Κατήγγειλε τον σύζυγό της για ασελγείς πράξεις σε βάρος της 5χρονης κόρης τους

08:16, 29/09/2025
Αγρίνιο: Κατήγγειλε τον σύζυγό της για ασελγείς πράξεις σε βάρος της 5χρονης κόρης τους

Μία γυναίκα στο Αγρίνιο κατήγγειλε τον σύζυγό της για ασελγείς πράξεις σε βάρος της κόρης τους, με αποτέλεσμα ο 50χρονος άνδρας να συλληφθεί και να κρατείται στο Αστυνομικό Τμήμα.

Η γυναίκα υποστηρίζει ότι ο άνδρας προέβη σε ασελγείς πράξεις σε βάρος της ανήλικης κόρης τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες του agriniopress.gr, η ιατροδικαστική εξέταση δεν κατέγραψε κάποιο στοιχείο που να επιβεβαιώνει την καταγγελία. Σε βάρος του άνδρα σχηματίστηκε δικογραφία και πλέον αντιμετωπίζει κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα.

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved