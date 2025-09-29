Αγρίνιο: Κατήγγειλε τον σύζυγό της για ασελγείς πράξεις σε βάρος της 5χρονης κόρης τους - Real.gr

Μία γυναίκα στο Αγρίνιο κατήγγειλε τον σύζυγό της για ασελγείς πράξεις σε βάρος της κόρης τους, με αποτέλεσμα ο 50χρονος άνδρας να συλληφθεί και να κρατείται στο Αστυνομικό Τμήμα.

Η γυναίκα υποστηρίζει ότι ο άνδρας προέβη σε ασελγείς πράξεις σε βάρος της ανήλικης κόρης τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες του agriniopress.gr, η ιατροδικαστική εξέταση δεν κατέγραψε κάποιο στοιχείο που να επιβεβαιώνει την καταγγελία. Σε βάρος του άνδρα σχηματίστηκε δικογραφία και πλέον αντιμετωπίζει κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα.