Αγρίνιο: Προφυλακιστέος ο καθ’ ομολογίαν δολοφόνος του 50χρονου κοινοτάρχη - Real.gr

Προφυλακιστέος κρίθηκε, με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, ο 44χρονος ο οποίος το πρωί του Σαββάτου σκότωσε με κυνηγετική καραμπίνα τον 50χρονο κοινοτάρχη Λιθοβουνίου Αιτωλοακαρνανίας. Ο καθ’ ομολογία δράστης κατέθεσε, σύμφωνα με την ΕΡΤ, απολογιστικό υπόμνημα στο οποίο, μεταξύ άλλων, ανέφερε πώς δεν είχε στήσει καρτέρι στον άτυχο άνδρα και πώς φοβόταν για τη ζωή του.

Ο 50χρονος, βρέθηκε νεκρός από 3 σφαίρες, μέσα στο αυτοκίνητό του, σε αγροτική περιοχή της Μακρυνείας.

Ο 44χρονος, είχε υποστηρίξει, ότι τη στιγμή του περιστατικού, είδε το θύμα να τον σημαδεύει μέσα από το αυτοκίνητό του, με αποτέλεσμα να φοβηθεί και να χτυπήσει πρώτος. «Τον πρόλαβα, αν δεν το έκανα εγώ, θα το έκανε εκείνος».

Καταθέσεις έδωσαν και 8 άτομα από το συγγενικό και φιλικό περιβάλλον του δράστη.