Αγρίνιο: Στην κυκλοφορία ο αυτοκινητόδρομος Αντιρρίου – Ιωαννίνων, στο ύψος των διοδίων του Αγγελοκάστρου - Real.gr

Στην κυκλοφορία δόθηκε ο αυτοκινητόδρομος Αντιρρίου – Ιωαννίνων, στο ύψος των διοδίων του Αγγελοκάστρου, μετά την απόφαση αγροτών και κτηνοτρόφων, που είχαν στήσει μπλόκο στην περιοχή, να τοποθετήσουν τα τρακτέρ και τα αγροτικά μηχανήματα στην άκρη του οδοστρώματος, με σκοπό τη διευκόλυνση της κίνησης των εκδρομέων της εορταστικής περιόδου.

Ειδικότερα, με απόφαση του αστυνομικού διευθυντή Αιτωλίας, επιτρέπεται, μέχρι νεωτέρας, να διεξάγεται η κυκλοφορία όλων των οχημάτων σε μία λωρίδα, ανά κατεύθυνση, με την προϋπόθεση της τοποθέτησης της προβλεπόμενης προειδοποιητικής και ενημερωτικής οδικής σήμανσης.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ