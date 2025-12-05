Αγρίνιο: Συνελήφθησαν τρεις μαθήτριες Γυμνασίου για μπούλινγκ σε συμμαθήτριά τους - Real.gr

Στη σύλληψη τριών μαθητριών Γυμνασίου, ηλικίας 13 ετών, προχώρησε το πρωί της Πέμπτης η Αστυνομία στο Αγρίνιο για μπούλινγκ σε συμμαθήτριά τους.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με πληροφορίες του agriniopress.gr, μία μαθήτρια Γυμνασίου φέρεται το μεσημέρι της Τετάρτης, μετά από παρότρυνση δυο συγκατηγορούμενών της, να χτύπησε τη 13χρονη συμμαθήτρια, στην οποία φέρονται να ασκούσαν μπούλινγκ εδώ και δύο εβδομάδες.

Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία, για σωματική βλάβη αδύναμων ατόμων, ενώ συνελήφθησαν οι γονείς των ανήλικων για παραμέληση της εποπτείας τους.

Η δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος των συλληφθέντων ανηλίκων (για σωματική βλάβη και εξύβριση) και των γονέων τους θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας, ενώ την προανάκριση ενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου.