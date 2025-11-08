Αγρίνιο: Υπερχείλισαν ρέματα, πλημμύρισαν σπίτια και χωράφια – Φωτογραφίες και Βίντεο - Real.gr

Quantcast
15:48, 08/11/2025
Οι έντονες βροχοπτώσεις από το ξημέρωμα του Σαββάτου έχουν προκαλέσει σημαντικά προβλήματα στην περιοχή του Αγρινίου.

Ρέματα υπερχείλισαν στην περιοχή της Νεάπολης και της Μεγάλης Χώρας (Πλατανόρεμα, Καλαμόρεμα) λόγω του όγκου νερού που έπεσε σε λίγες ώρες, σύμφωνα με το agriniopress.gr.

Στις διασταυρώσεις Σταλίκα και στα Τριαντέικα τα νερά φούσκωσαν με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η κίνηση των οχημάτων. Το ρεύμα προς Αγρίνιο στην ε.ο. Αγρινίου-Εμπεσού έκλεισε προσωρινά με την Αστυνομία να είναι επί ποδός για την ρύθμιση της κυκλοφορίας.

Νερά εισέβαλαν σε σπίτια σε Μεγάλη Χώρα και Νεάπολη ενώ καταγράφονται πλημμύρες και σε χωράφια.

Σημαντικό πρόβλημα με συσσώρευση υδάτων υπάρχει έξω από τις αποθήκες Παπαστράτου στην Μεγάλη Χώρα όπου ακινητοποιήθηκε όχημα.

Στα Καλύβια έχουν γίνει τουλάχιστον πέντε αντλήσεις υδάτων από σπίτια. Επιχειρούν από νωρίς Πυροσβεστικά οχήματα και μηχανήματα του δήμου Αγρινίου. Πλημμύρες έπληξαν και χωράφια με πορτοκαλιές.

Προβλήματα καταγράφηκαν και στην πόλη του Αγρινίου. Από την έντονη βροχή έσταζε η οροφή στο γυμναστήριο των σχολείων στην Μαβίλη.

Συνολικά στα «μέτωπα» επιχειρούν 7 οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αγρινίου με 14 πυροσβέστες, δύο συνεργεία της ΕΜΟΔΕ Πάτρας και 4 JCB του δήμου Αγρινίου.

Εικόνες και Βίντεο:

