Άγριο επεισόδιο μεταξύ οδηγών στο κέντρο της Αθήνας - Έβγαλε μαχαίρι 20 εκατοστών - BINTEO - Real.gr

Άγριο επεισόδιο εκτυλίχθηκε στην οδό Νιρβάνας και Αχαρνών στα Κάτω Πατήσια, όταν δύο οδηγοί, ενός αυτοκινήτου και μιας μηχανής αντίστοιχα, διαπληκτίστηκαν μεταξύ τους, για άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ANT1, ο 51χρονος οδηγός της μηχανής, κτύπησε με το κράνος του, το κεφάλι του οδηγού αυτοκινήτου.

Ο 70χρονος οδηγός αυτοκινήτου, έχοντας στην κατοχή του μαχαίρι 20 εκατοστών, τραυμάτισε τον οδηγό της μηχανής στο χέρι.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας, όπου και τους συνέλαβαν.