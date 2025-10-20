Άγριος ξυλοδαρμός 70χρονου στη Χαλκίδα από ομάδα νεαρών – Αναζητούνται από τις αρχές - Real.gr

Άγρια επίθεση δέχθηκε 70χρονος στη Χαλκίδα το βράδυ της Κυριακής από ομάδα νεαρών έξω από το ΕΠΑΛ Χαλκίδας με τις αστυνομικές αρχές να αναζητούν τους νεαρούς δράστες.

Το σοκαριστικό περιστατικό συνέβη στην οδό Καραγιάννη στις 22:30, όταν ο 70χρονος περπατούσε σε κατάστασης μέθης, όπως αναφέρει η ΕΡΤ. Άγνωστο για ποιο λόγο τέσσερις νεαροί που επέβαιναν σε όχημα, κατέβηκαν από το αυτοκίνητο και τον ξυλοκόπησαν, αφήνοντάς τον άτυχο άνδρα αιμόφυρτο στο οδόστρωμα.

Ο ηλικιωμένος έχει δεχθεί χτυπήματα στο κεφάλι και στο αριστερό του χέρι. Ο γιος του ενημερώθηκε από περαστικό και τον μετέφερε στο νοσοκομείο. Οι τέσσερις δράστες αναζητούνται και έχει σχηματιστεί σε βάρος τους δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη.