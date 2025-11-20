Άγριος ξυλοδαρμός κοπέλας από τέσσερα κορίτσια - Την κλωτσούν στο κεφάλι - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Άγρια επίθεση ανηλίκων σε κορίτσι με μπουνιές και κλωτσιές ακόμα και στο κεφάλι.

Δεν έχουν τέλος τα περιστατικά βίας μεταξύ ανηλίκων καθώς σε βίντεο που ήρθε στη δημοσιότητα φαίνονται τέσσερα κορίτσια να ξυλοκοπούν άγρια μια άλλη κοπέλα.

Κάποια στιγμή μάλιστα την σηκώνουν στον αέρα και την πετούν στο έδαφος.

Το θύμα του ξυλοδαρμού φαίνεται να μην αντιδρά ωστόσο μια από τις κοπέλες συνεχίζει να την κλωτσάει με αγριότητα ακόμα και στο κεφάλι με κάποια άλλη από τις συμμετέχουσες να λέει «όχι στο κεφάλι ρε, όχι στο κεφάλι».

Αν και δεν έχει γίνει γνωστό τι προκάλεσε τον ξυλοδαρμό, σε άλλο πλάνο ακούγεται η κοπέλα που κλώτσησε το θύμα στο κεφάλι να λέει «το ήθελες; εμένα να βρίσεις μωρή καρι@@@;»

Δείτε το βίντεο του Star: