Αγρότες: 18 μπλόκα και σύλλογοι ζητούν διάλογο με τον Πρωθυπουργό - Έστειλαν επιστολή στον Τσιάρα - Real.gr

Η εξειδίκευση των μέτρων στήριξης του πρωτογενούς τομέα από τους συναρμόδιους υπουργούς δεν φαίνεται να οδηγεί προς εκτόνωση την κρίση με τους αγρότες.

Οι πρώτες αντιδράσεις των αγροτοκτηνοτρόφων είναι καταρχήν αρνητικές, καθώς, όπως επισημαίνουν, ότι τα έξι μέτρα που ανακοινώθηκαν ήταν ήδη γνωστά και δεν ικανοποιούν τα αιτήματά τους. Την ίδια ώρα, 18 μπλόκα και αγροτικοί σύλλογοι τάσσονται υπέρ μιας συνάντησης με τον Πρωθυπουργό, όπως έγινε γνωστό, μέσα από επιστολή που έστειλαν προς τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστα Τσιάρα.

Παράλληλα, νέα δεδομένα δημιουργεί η παρέμβαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου που ζητά συλλήψεις και αυτόφωρο για όσους διαταράσσουν την ασφάλεια των συγκοινωνιών.

Αγρότες: Τα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση

Νίκαια: Κλιμάκωση αποφάσισαν οι αγρότες

Ολοκληρώθηκε η σύσκεψη στη Νίκαια της Λάρισας με τους αγρότες να αποφασίζουν κλιμάκωση του αγώνα τους, από τη στιγμή που αυτά που, όπως τονίζουν, η εξειδίκευση των μέτρων από την κυβέρνηση δεν ικανοποιεί τα βασικά αιτήματά τους.

Την ίδια ώρα, θα ακολουθήσει πανελλαδική σύσκεψη για να υπάρχει μια ενιαία στάση όλων των μπλόκων με στόχο συνάντηση με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

«Απογοητευμένοι» δηλώνουν οι αγρότες μετά την εξειδίκευση των μέτρων

Η έντονη δυσαρέσκεια των αγροτών επικρατεί εδώ και αρκετές ώρες. Ο Κώστας Τζέλλας, πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων, τόνισε ότι τα μέτρα «δεν λύνουν κανένα ουσιαστικό πρόβλημα επιβίωσης» και υπογράμμισε πως το τιμολόγιο ρεύματος στα 0,85 λεπτά δεν αφορά όλους, ενώ το μηνιαίο πάγιο παραμένει, επιβαρύνοντας σημαντικά τους μικρούς παραγωγούς. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, αγρότης με 10 στρέμματα μπορεί να πληρώνει έως και 120–130 ευρώ ετησίως μόνο από πάγια.

Ο Ρίζος Μαρούδας πρόεδρος Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, τόνισε ότι οι αγρότες περίμεναν η κυβέρνηση να δώσει λύσεις ωστόσο αυτό δεν έγινε.

Αντίστοιχα, ο Παναγιώτης Κατσικογιάννης αγρότης στη Βοιωτία, έκανε λόγο για «συνεχιζόμενο εμπαιγμό της κυβέρνησης και των εντολέων της στην Ευρωπαϊκή Ένωση», σημειώνοντας ότι κανένα από τα βασικά αιτήματα δεν ικανοποιήθηκε. Υποστήριξε ότι η κοινωνία στηρίζει τις κινητοποιήσεις, καθώς αντιλαμβάνεται πως οι συνέπειες από τη διάλυση του αγροτικού τομέα θα πλήξουν συνολικά την επισιτιστική ασφάλεια της χώρας.

«Όποιος κάνει πίσω τώρα δεν θα έχει να λογοδοτήσει μόνο στον εαυτό του, αλλά σε ολόκληρο το αγροτικό κίνημα, το οποίο βρίσκεται στο δρόμο και κινδυνεύει με αφανισμό», τόνισε και χαρακτήρισε τη συμφωνία Mercosur, «ταφόπλακα» για την ελληνική αγροτική παραγωγή, προειδοποιώντας για αθρόες εισαγωγές προϊόντων αμφίβολης ποιότητας.

Καρδίτσα: «Στο ίδιο έργο θεατές», λένε οι αγρότες

Οι αγρότες στο μπλόκο της Καρδίτσας τονίζουν ότι «μας οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια στο ξεκλήρισμα και την ερήμωση της υπαίθρου».

Πρόσθεσαν ότι «θέλουν να εγκαταλείψουμε τα χωράφια μας», ενώ επανέλαβαν ότι τα αιτήματά τους δεν έχουν ικανοποιηθεί.

Υπενθυμίζεται ότι σε προηγούμενη συνέλευση του μπλόκου της Καρδίτσας, είχε αποφασιστεί ότι αν δεν ικανοποιούν από τις εξαγγελίες, θα μετακινηθούν με τα τρακτέρ τους στον Μπράλο Φθιώτιδας για αποκλεισμό.

Επιστολή 18 μπλόκων και συλλόγων προς Τσιάρα για διάλογο με τον Πρωθυπουργό

Από την άλλη πλευρά, οι αγρότες της Θεσσαλονίκης κρατούν κλειστά τα χαρτιά τους μέχρι να τεθούν όλα στο τραπέζι και να παρθεί μια απόφαση από τη γενική συνέλευση.

Στα Πράσινα Φανάρια, ωστόσο, οι αγρότες φαίνεται να έχουν πάρει ήδη την απόφασή τους, στέλνοντας επιστολή προς τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστα Τσιάρα, ζητώντας διάλογο με τον Πρωθυπουργό.

Κλιμάκωση του αγώνα αποφάσισαν οι αγρότες του Προμαχώνα

Ο Προμαχώνας θα παραμείνει κλειστός για 48 ώρες, από την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου στις 12:00 έως το Σάββατο στις 12:00, μόνο για τα φορτηγά.

Αυτή ήταν η απόφαση των αγροτών στη γενική συνέλευση στο μπλόκο του Προμαχώνα.