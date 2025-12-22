Αγρότες άδειασαν 4 τόνους κοπριάς έξω από το κτίριο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Σε μια συμβολική κίνηση προχώρησαν αγρότες έξω από το κτίριο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Συγκεκριμένα έριξαν κοπριά, ζητώντας την ικανοποίηση των αιτημάτων τους.

Όπως φαίνεται στο βίντεο του ThessPost.gr, έριξαν ένα «φορτηγό» βάρους τεσσάρων τόνων κοπριάς, φυτικών υπολειμμάτων και σκουπιδιών μπροστά από το κτίριο της Περιφέρειας, ως ένδειξη διαμαρτυρίας.