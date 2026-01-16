Αγρότες: Αυτοί είναι οι 31 εκπρόσωποι που θα πάνε στο Μαξίμου για τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό - Real.gr

Quantcast
Αγρότες: Αυτοί είναι οι 31 εκπρόσωποι που θα πάνε στο Μαξίμου για τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό

21:20, 16/01/2026
Τα μέλη της αντιπροσωπείας που θα συναντηθεί με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, την ερχόμενη Δευτέρα στο Μέγαρο Μαξίμου, ανακοίνωσε η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων.

Συγκεκριμένα η 31μελής αντιπροσωπεία αποτελείται από τους:

  • ΑΓΓΕΛΑΚΟΥΔΗΣ ΗΛΙΑΣ
  • ΓΡΟΥΖΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ
  • ΒΕΣΜΕΛΗΣ ΑΠΟΣΤΌΛΗΣ
  • ΤΟΥΡΤΟΥΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
  • ΣΕΦΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
  • ΦΡΟΝΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΟΡΔ’ΑΝΗΣ
  • ΜΗΚΕΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
  • ΧΑΛΚΙΔΗΣ ΤΑΣΟΣ
  • ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
  • ΜΠΕΤΣΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ
  • ΚΑΡΝΑΒΙΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
  • ΛΙΛΙΚΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
  • ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑΣ ΚΩΣΤΑΣ
  • ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
  • ΠΑΡΑΜΠΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
  • ΤΣΙΒΙΚΑΣ ΜΠΑΜΠΗΣ
  • ΔΟΥΡΟΥΜΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
  • ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ
  • ΜΟΣΧΟΣ ΘΩΜΑΣ
  • ΚΟΥΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
  • ΤΣΕΡΝΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
  • ΓΚΙΟΡΓΚΙΝΗΣ ΤΑΣΟΣ
  • ΣΕΣΚΛΙΩΤΗΣ ΧΑΡΗΣ
  • ΛΕΟΝΤΑΡΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
  • ΠΕΡΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ
  • ΤΖΕΛΛΑΣ ΚΩΣΤΑΣ
  • ΤΣΙΟΥΤΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
  • ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
  • ΑΛΕΙΦΤΗΡΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
  • ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ
  • ΜΑΡΟΥΔΑΣ ΡΙΖΟΣ

