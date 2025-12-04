Αγρότες από τα Γιαννιτσά έφτασαν στο τελωνείο Ευζώνων - Real.gr

Στο τελωνείο των Ευζώνων, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βόρεια Μακεδονία, έφτασαν λίγα λεπτά πριν από τη μία μετά το μεσημέρι, με τα τρακτέρ και τα αγροτικά τους οχήματα, αγρότες από τα Γιαννιτσά του νομού Πέλλας.

Η κινητοποίηση οργανώθηκε με προγραμματισμό, καθώς από χθες οι αγρότες είχαν καταλήξει στον τρόπο με τον οποίο θα σταθμεύσουν τα οχήματά τους στο τελωνείο των Ευζώνων και είχαν συνεννοηθεί για τη γενική συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στο σημείο.

Κατά τη διάρκεια της συνέλευσης, οι συμμετέχοντες θα αποφασίσουν συλλογικά τη μορφή και την κλιμάκωση της κινητοποίησής τους, ενώ θα καθορίσουν τα επόμενα βήματα για την προώθηση των αιτημάτων τους.