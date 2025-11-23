Αγρότες: Από τις 30 Νοεμβρίου τα πρώτα μπλόκα – Τι αποφάσισαν στην πανελλαδική σύσκεψη - Real.gr

Από τις 30 Νοεμβρίου αναμένεται να εμφανιστούν τα πρώτα αγροτικά μπλόκα, με την επέκτασή τους να προγραμματίζεται έως τις 5 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με τις αποφάσεις που λήφθηκαν στην πανελλαδική αγροτική σύσκεψη των αγροτικών συλλόγων στη Νίκαια της Λάρισας.

Στη σύσκεψη, συμμετείχαν αγρότες από πολλές περιοχές της χώρας. Βασικό θέμα ήταν ο καθορισμός των κινητοποιήσεων στις αρχές Δεκεμβρίου και ειδικότερα η δημιουργία μπλόκου στην Εθνική Οδό.

Οι Θεσσαλοί αγρότες εισηγήθηκαν την οργάνωση ενός ενιαίου μπλόκου στον άξονα Αθήνας-Θεσσαλονίκης στον αυτοκινητόδρομο. Παράλληλα, συζητήθηκε η δυνατότητα να στηθούν μπλόκα σε διάφορα σημεία της Ελλάδας από τα τέλη Νοεμβρίου, ώστε το κύμα των κινητοποιήσεων να απλωθεί πανελλαδικά.

Οι εκπρόσωποι από άλλες περιοχές παρουσίασαν τα δικά τους σχέδια για το πώς θα κινηθούν τοπικά. Μεταξύ των προτάσεων, ήταν η έξοδος τρακτέρ στους δρόμους, οι παρεμβάσεις σε λιμάνια και άλλες μορφές διαμαρτυρίας που εξετάζονται ανάλογα με τις ανάγκες κάθε περιοχής.

Τη σύσκεψη διοργάνωσε η Πανελλήνια Συντονιστική Επιτροπή των Μπλόκων. Στο Πολιτιστικό Κέντρο της Νίκαιας συγκεντρώθηκαν αντιπροσωπείες αγροτών από όλη τη χώρα, με στόχο να κλείσουν οι ημερομηνίες και οι μορφές δράσης ενόψει της εξόδου των τρακτέρ και της έναρξης των νέων αγροτικών κινητοποιήσεων.

Αναφορικά με τα αιτήματά τους, οι αγρότες διαμαρτύρονται, μεταξύ άλλων, για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ όσο και για τα διαχρονικά προβλήματα που – όπως ανέφεραν – πλήττουν τον πρωτογενή τομέα. Προτάσσουν το υψηλό κόστος παραγωγής και ζητούν εγγυημένες τιμές στα προϊόντα τους, επισημαίνουν τις μεγάλες καθυστερήσεις στις αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ και απαιτούν ουσιαστικά μέτρα για την αντιμετώπιση της ευλογιάς, η οποία έχει οδηγήσει σε σημαντική απώλεια ζωικού κεφαλαίου.