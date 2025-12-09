Quantcast
Αγρότες: Διαψεύδει η ΕΛΑΣ ότι χρησιμοποιήθηκαν πλαστικές σφαίρες στα επεισόδια της Κρήτης - Real.gr
real player

Αγρότες: Διαψεύδει η ΕΛΑΣ ότι χρησιμοποιήθηκαν πλαστικές σφαίρες στα επεισόδια της Κρήτης

20:47, 09/12/2025
Αγρότες: Διαψεύδει η ΕΛΑΣ ότι χρησιμοποιήθηκαν πλαστικές σφαίρες στα επεισόδια της Κρήτης

Η ΕΛΑΣ, με επίσημη ανακοίνωσή της, διέψευσε κατηγορηματικά τα δημοσιεύματα που ισχυρίζονταν ότι οι δυνάμεις της χρησιμοποίησαν πλαστικές σφαίρες στα αγροτικά μπλόκα στην Κρήτη, κατά τη διάρκεια των σοβαρών επεισοδίων που σημειώθηκαν χθες.

Συγκεκριμένα, η ανακοίνωση αναφέρει:

«Αναφορικά με δημοσιεύματα που διακινούνται και κάνουν λόγο για χρήση «πλαστικών σφαιρών» από αστυνομικούς κατά τη διάρκεια των αγροτικών κινητοποιήσεων στην Κρήτη, διευκρινίζεται ότι ο ισχυρισμός αυτός είναι απολύτως ψευδής.

Οι Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας, στα καθήκοντα των οποίων ανάγεται η διαχείριση πλήθους, δεν χρησιμοποιούν πλαστικές σφαίρες.

Οι μονάδες που επιχειρούσαν στο πλαίσιο των αγροτικών κινητοποιήσεων δεν διαθέτουν ούτε φέρουν τέτοιο εξοπλισμό.

Οι αστυνομικοί ενήργησαν αποκλειστικά στο πλαίσιο των νόμιμων καθηκόντων τους, χρησιμοποιώντας ήπια και απολύτως θεσμοθετημένα μέσα διαχείρισης πλήθους, με στόχο τη διασφάλιση της δημόσιας ασφάλειας και την προστασία τόσο διερχόμενων πολιτών όσο και των ίδιων των διαδηλωτών.

Η διακίνηση ανυπόστατων πληροφοριών δεν συμβάλλει στον δημόσιο διάλογο και διαστρεβλώνει την πραγματική εικόνα των γεγονότων.»

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

«Ας έρθουν να μας συλλάβουν»: Αμετακίνητοι οι αγρότες μετά την παρέμβαση του Αρείου Πάγου

«Ας έρθουν να μας συλλάβουν»: Αμετακίνητοι οι αγρότες μετά την παρέμβαση του Αρείου Πάγου

20:23 09/12
Διπλωματικές πηγές για Φιντάν: Η οριοθέτηση ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας μόνη διαφορά Ελλάδας – Τουρκίας

Διπλωματικές πηγές για Φιντάν: Η οριοθέτηση ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας μόνη διαφορά Ελλάδας – Τουρκίας

21:09 09/12
Financial Times: Nέο τελεσίγραφο Τραμπ στον Ζελένσκι - Του δίνει «λίγες μέρες» να απαντήσει στην ειρηνευτική συμφωνία

Financial Times: Nέο τελεσίγραφο Τραμπ στον Ζελένσκι - Του δίνει «λίγες μέρες» να απαντήσει στην ειρηνευτική συμφωνία

20:19 09/12
Πιερρακάκης για Μάτι και Μάνδρα: Η Πολιτεία οφείλει να μη βαραίνει άλλο ασήκωτες απώλειες - ΒΙΝΤΕΟ

Πιερρακάκης για Μάτι και Μάνδρα: Η Πολιτεία οφείλει να μη βαραίνει άλλο ασήκωτες απώλειες - ΒΙΝΤΕΟ

16:46 09/12
Ξεκινά η εφαρμογή του πορτοκαλί τιμολογίου: Οι ώρες κατανάλωσης με τη χαμηλότερη τιμή - Αναλυτικά παραδείγματα

Ξεκινά η εφαρμογή του πορτοκαλί τιμολογίου: Οι ώρες κατανάλωσης με τη χαμηλότερη τιμή - Αναλυτικά παραδείγματα

21:21 09/12
Champions League: «Ζωντανός» ο Ολυμπιακός μετά το σπουδαίο διπλό στην Αστάνα, επικράτησε 1-0 την Καϊράτ - ΒΙΝΤΕΟ

Champions League: «Ζωντανός» ο Ολυμπιακός μετά το σπουδαίο διπλό στην Αστάνα, επικράτησε 1-0 την Καϊράτ - ΒΙΝΤΕΟ

19:32 09/12
Αλέξανδρος Πασχαλάκης - Μυρτώ Μαρκάκη: Από το Παρίσι στο Καραϊσκάκη

Αλέξανδρος Πασχαλάκης - Μυρτώ Μαρκάκη: Από το Παρίσι στο Καραϊσκάκη

07:02 09/12
Πέντε ζώδια που θα πλουτίσουν μέσα στο 2026 – Προαγωγές, επενδύσεις και ξαφνικά κέρδη

Πέντε ζώδια που θα πλουτίσουν μέσα στο 2026 – Προαγωγές, επενδύσεις και ξαφνικά κέρδη

16:45 09/12
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved