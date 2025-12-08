Quantcast
Αγρότες Δυτ. Μακεδονίας: Παραμένουν στο μπλόκο με 700 τρακτέρ – Κάλεσμα για γενική απεργία - Real.gr
real player

Αγρότες Δυτ. Μακεδονίας: Παραμένουν στο μπλόκο με 700 τρακτέρ – Κάλεσμα για γενική απεργία

15:21, 08/12/2025
Αγρότες Δυτ. Μακεδονίας: Παραμένουν στο μπλόκο με 700 τρακτέρ – Κάλεσμα για γενική απεργία

Συνεχίζεται η μεγάλη κινητοποίηση των αγροτών της Δυτικής Μακεδονίας, με περισσότερα από 700 τρακτέρ να παραμένουν συγκεντρωμένα στο μπλόκο της Μπάρας Σιάτιστας πάνω στην Εγνατία Οδό, όπου βρίσκονται από το Σάββατο 7 Δεκεμβρίου.

Στη σημερινή συνεδρίαση των συντονιστικών επιτροπών αποφασίστηκε ο αποκλεισμός των γραφείων του ΕΛΓΑ Δυτικής Μακεδονίας στην Κοζάνη, παρουσία αστυνομικών δυνάμεων.

Αντιπροσωπεία αγροτών, κτηνοτρόφων, μελισσοκόμων και αλιέων έφτασε χωρίς εντάσεις στα γραφεία του οργανισμού, όπου συναντήθηκε με υπηρεσιακά στελέχη και κατέθεσε τα αιτήματά της.

Παράλληλα, οι αγρότες απηύθυναν κάλεσμα σε φορείς, συλλόγους, πολίτες και επαγγελματίες όλης της Δυτικής Μακεδονίας για κοινή σύσκεψη στο χώρο του μπλόκου, αύριο στις 20:00, με σκοπό να συζητηθεί η προκήρυξη γενικής απεργίας και να καθοριστεί η ημερομηνία της. Από σήμερα, αποφασίστηκε επίσης να μοιράζονται δωρεάν προϊόντα στους διερχόμενους οδηγούς.

Η κυκλοφορία στο τμήμα της Εγνατίας, από τον κόμβο της Μπάρας Σιάτιστας έως τον κόμβο Καλαμιάς, διεξάγεται μέσω παράκαμψης από την παλαιά εθνική οδό Κοζάνης–Καστοριάς, με καθυστέρηση 6 έως 10 λεπτών.

Στο μπλόκο αναμένονται νέες αντιπροσωπείες από άλλα σημεία της χώρας, ενώ σήμερα το πρωί το επισκέφθηκε ο Δημήτρης Νατσιός, εκφράζοντας τη συμπαράστασή του στον αγροτικό αγώνα.

Ο Αγροτοκτηνοτροφικός Σύλλογος Ανατολικής Εορδαίας και Νότιας Λεκάνης Βεγορίτιδας προχωρά σήμερα σε συμβολικό κλείσιμο δρόμου από τις 16:00 έως τις 17:00.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Αγρότες: Επεισόδια με πετροπόλεμο και χημικά στην Κρήτη - Κλειστά τα αεροδρόμια σε Ηράκλειο και Χανιά - BINTEO

Αγρότες: Επεισόδια με πετροπόλεμο και χημικά στην Κρήτη - Κλειστά τα αεροδρόμια σε Ηράκλειο και Χανιά - BINTEO

15:32 08/12
Απάντηση Μητσοτάκη στις «φωνές» μέσα από τη ΝΔ: Δεν θα δώσουμε στους αγρότες χρήματα τα οποία θα μας ζητούν οι ευρωπαίοι να επιστρέψουμε με τόκο

Απάντηση Μητσοτάκη στις «φωνές» μέσα από τη ΝΔ: Δεν θα δώσουμε στους αγρότες χρήματα τα οποία θα μας ζητούν οι ευρωπαίοι να επιστρέψουμε με τόκο

13:42 08/12
«Υγεία πάνω απ’ όλα 2025»: Δείτε LIVE το συνέδριο

«Υγεία πάνω απ’ όλα 2025»: Δείτε LIVE το συνέδριο

09:50 08/12
Τραγωδία στη Ζάκυνθο: «Το πίτμπουλ τρόμαξε από πυροβολισμούς κυνηγών...» - Τι λέει η μητέρα του δίχρονου στην DailyMail

Τραγωδία στη Ζάκυνθο: «Το πίτμπουλ τρόμαξε από πυροβολισμούς κυνηγών...» - Τι λέει η μητέρα του δίχρονου στην DailyMail

16:10 08/12
Δίκη για τη δολοφονία του τοπογράφου στο Ψυχικό: Τι πρότεινε η Εισαγγελέας για τους δύο κατηγορούμενους

Δίκη για τη δολοφονία του τοπογράφου στο Ψυχικό: Τι πρότεινε η Εισαγγελέας για τους δύο κατηγορούμενους

12:33 08/12
Εκτάκτως στο νοσοκομείο η Έλενα Παπαρίζου

Εκτάκτως στο νοσοκομείο η Έλενα Παπαρίζου

13:20 08/12
Άννα Βίσση: Διάλειμμα από τη νύχτα και τέλος το Καλλιμάρμαρο – Τα νέα επαγγελματικά της σχέδια

Άννα Βίσση: Διάλειμμα από τη νύχτα και τέλος το Καλλιμάρμαρο – Τα νέα επαγγελματικά της σχέδια

15:15 08/12
Τα τρία τυχερά ζώδια της εβδομάδας 8-14 Δεκεμβρίου 2025 – Νέες ευκαιρίες και όνειρα που γίνονται πραγματικότητα

Τα τρία τυχερά ζώδια της εβδομάδας 8-14 Δεκεμβρίου 2025 – Νέες ευκαιρίες και όνειρα που γίνονται πραγματικότητα

13:01 08/12

Ροή Ειδήσεων

Αγνοούνται 15 αλλοδαποί, μετά την τραγωδία ανοικτά της Ιεράπετρας

Αγνοούνται 15 αλλοδαποί, μετά την τραγωδία ανοικτά της Ιεράπετρας

16:30 08/12
Βουλή: Αίτημα του ΣΥΡΙΖΑ για έκτακτη σύγκληση της Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου

Βουλή: Αίτημα του ΣΥΡΙΖΑ για έκτακτη σύγκληση της Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου

16:23 08/12
Κίνα: Ανθρωποειδές ρομπότ κλωτσά τον CEO της εταιρείας που το κατασκεύασε ρίχνοντάς τον κάτω - ΒΙΝΤΕΟ

Κίνα: Ανθρωποειδές ρομπότ κλωτσά τον CEO της εταιρείας που το κατασκεύασε ρίχνοντάς τον κάτω - ΒΙΝΤΕΟ

16:15 08/12
Τραγωδία στη Ζάκυνθο: «Το πίτμπουλ τρόμαξε από πυροβολισμούς κυνηγών...» - Τι λέει η μητέρα του δίχρονου στην DailyMail

Τραγωδία στη Ζάκυνθο: «Το πίτμπουλ τρόμαξε από πυροβολισμούς κυνηγών...» - Τι λέει η μητέρα του δίχρονου στην DailyMail

16:10 08/12
Ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας για το θάνατο του 2χρόνου στη Ζάκυνθο

Ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας για το θάνατο του 2χρόνου στη Ζάκυνθο

16:00 08/12
Συνέδριο «Υγεία πάνω απ’ όλα 2025»: Πώς η Ελλάδα ανεβάζει ταχύτητα στην κλινική έρευνα σε μια Ευρώπη που αλλάζει

Συνέδριο «Υγεία πάνω απ’ όλα 2025»: Πώς η Ελλάδα ανεβάζει ταχύτητα στην κλινική έρευνα σε μια Ευρώπη που αλλάζει

15:59 08/12
Ελεονώρα Μελέτη για Θοδωρή Μαροσούλη: «Περνάμε μια φάση που όταν γυρίζω εγώ στην Ελλάδα, φεύγει αυτός»

Ελεονώρα Μελέτη για Θοδωρή Μαροσούλη: «Περνάμε μια φάση που όταν γυρίζω εγώ στην Ελλάδα, φεύγει αυτός»

15:45 08/12
«Υγεία πάνω απ’ όλα 2025»: Το νέο παγκόσμιο υγειονομικό τοπίο - Καινοτομία, ελλείψεις και το στοίχημα του Εθνικού Συστήματος Υγείας

«Υγεία πάνω απ’ όλα 2025»: Το νέο παγκόσμιο υγειονομικό τοπίο - Καινοτομία, ελλείψεις και το στοίχημα του Εθνικού Συστήματος Υγείας

15:39 08/12
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved