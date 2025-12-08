Αγρότες Δυτ. Μακεδονίας: Παραμένουν στο μπλόκο με 700 τρακτέρ – Κάλεσμα για γενική απεργία - Real.gr

Συνεχίζεται η μεγάλη κινητοποίηση των αγροτών της Δυτικής Μακεδονίας, με περισσότερα από 700 τρακτέρ να παραμένουν συγκεντρωμένα στο μπλόκο της Μπάρας Σιάτιστας πάνω στην Εγνατία Οδό, όπου βρίσκονται από το Σάββατο 7 Δεκεμβρίου.

Στη σημερινή συνεδρίαση των συντονιστικών επιτροπών αποφασίστηκε ο αποκλεισμός των γραφείων του ΕΛΓΑ Δυτικής Μακεδονίας στην Κοζάνη, παρουσία αστυνομικών δυνάμεων.

Αντιπροσωπεία αγροτών, κτηνοτρόφων, μελισσοκόμων και αλιέων έφτασε χωρίς εντάσεις στα γραφεία του οργανισμού, όπου συναντήθηκε με υπηρεσιακά στελέχη και κατέθεσε τα αιτήματά της.

Παράλληλα, οι αγρότες απηύθυναν κάλεσμα σε φορείς, συλλόγους, πολίτες και επαγγελματίες όλης της Δυτικής Μακεδονίας για κοινή σύσκεψη στο χώρο του μπλόκου, αύριο στις 20:00, με σκοπό να συζητηθεί η προκήρυξη γενικής απεργίας και να καθοριστεί η ημερομηνία της. Από σήμερα, αποφασίστηκε επίσης να μοιράζονται δωρεάν προϊόντα στους διερχόμενους οδηγούς.

Η κυκλοφορία στο τμήμα της Εγνατίας, από τον κόμβο της Μπάρας Σιάτιστας έως τον κόμβο Καλαμιάς, διεξάγεται μέσω παράκαμψης από την παλαιά εθνική οδό Κοζάνης–Καστοριάς, με καθυστέρηση 6 έως 10 λεπτών.

Στο μπλόκο αναμένονται νέες αντιπροσωπείες από άλλα σημεία της χώρας, ενώ σήμερα το πρωί το επισκέφθηκε ο Δημήτρης Νατσιός, εκφράζοντας τη συμπαράστασή του στον αγροτικό αγώνα.

Ο Αγροτοκτηνοτροφικός Σύλλογος Ανατολικής Εορδαίας και Νότιας Λεκάνης Βεγορίτιδας προχωρά σήμερα σε συμβολικό κλείσιμο δρόμου από τις 16:00 έως τις 17:00.