Αγρότες έκλεισαν για μία ώρα όλες τις διαβάσεις στον Μπράλο - Real.gr

Αγρότες έκλεισαν για μία ώρα όλες τις διαβάσεις στον Μπράλο
Αγρότες έκλεισαν για μία ώρα όλες τις διαβάσεις στον Μπράλο

13:14, 12/12/2025
Αγρότες έκλεισαν για μία ώρα όλες τις διαβάσεις στον Μπράλο

Σε αποκλεισμό όλων των διαβάσεων για μία ώρα, από τις 12:00 έως τη 13:00 το μεσημέρι, προχώρησαν οι αγρότες που βρίσκονται συγκεντρωμένοι με τα τρακτέρ τους στον κόμβο του Μπράλου.

Δεν επέτρεψαν τη διέλευση οχημάτων τόσο στον εθνικό όσο και στο επαρχιακό οδικό δίκτυο, ενώ αποκλεισμένοι παρέμειναν και οι παράδρομοι και οι κόμβοι της περιοχής, με αποτέλεσμα η χώρα να «κοπεί στα δύο».

Η Αστυνομία, ακινητοποίησει τα οχήματα σε διάφορα σημεία του εθνικού δικτύου, προειδοποιώντας τους οδηγούς για καθυστερήσεις.

Οι αγρότες του μπλόκου στον Μπράλο συμπληρώνουν πλέον 7 ημέρες συνεχούς παραμονής στο σημείο και δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους.

